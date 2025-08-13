Manutenção promove limpeza de vala de drenagem em Palmeiras

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos está promovendo nesta semana os serviços destinados à limpeza da vala de drenagem que corta os bairros Vila Fátima e Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras.

Nesta terça-feira (12/08), o titular da pasta, Samuel Oliveira, acompanhou o andamento dos trabalhos na altura da rua José Araújo Júnior, na companhia do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e do supervisor geral de Manutenção para esta região, Manoel Evaristo Barbosa Neto.

As ações, que começaram na última segunda-feira (11/08), estão garantindo a retirada de resíduos num trecho de 400 metros de extensão e quatro metros de profundidade, por meio da utilização de uma escavadeira hidráulica. O equipamento faz o escoamento necessário deste canal, para que ocorra a fluidez adequada das águas até o rio Taiaçupeba-Mirim, assim como está acontecendo no rio Una, na altura da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Os trabalhos devem durar até o final da semana e, após essas ações, a Manutenção executará serviços relacionados à zeladoria que incluem capinação e roçagem, além das intervenções nos bueiros, que também impedem o acúmulo de água nas ruas dos bairros. Esta é uma atividade que ocorre de forma contínua e preventiva, contemplando as diferentes localidades do município, com atenção especial aos bairros que ficam próximos de corpos d’água.

O vereador Adilson Horse fez questão de enaltecer o apoio da Prefeitura de Suzano pela atuação junto à população, pelo diálogo com o Legislativo municipal e pelo acolhimento das demandas e das necessidades de cada bairro. “Eu só tenho a agradecer ao prefeito Pedro Ishi, ao secretário Samuel e a toda sua equipe, que colaboram para que esse serviço possa ser feito no Parque Buenos Aires, nas demais localidades da região sul e das outras regiões da cidade”, pontuou o parlamentar.

Por sua vez, o secretário reforçou que o trabalho tem proporcionado a limpeza necessária não só na vala que corta os bairros Parque Buenos Aires e Vila Fátima, mas como nas demais estruturas do município. “Temos um olhar atento e abrangente aos pontos que necessitam de intervenções específicas, para que consigamos garantir o escoamento ideal das águas e preservar as condições das ruas e dos bairros como um todo. Sabemos o quanto esses serviços proporcionam mais tranquilidade e segurança para a população. Por isso, estamos sempre acompanhando de perto o andamento de cada etapa”, destacou o titular da pasta da Manutenção.