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Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
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Cidades

Manutenção realiza ação de zeladoria em ponto de descarte irregular no Boa Vista

Limpeza na rua Dom Gaspar contou com apoio do vereador Márcio Malt e ganhou novo jardim após retirada dos resíduos; custo do descarte irregular chega a R$ 420 por tonelada aos cofres públicos

27 março 2026 - 18h27Por da Reportagem Local
Manutenção realiza ação de zeladoria em ponto de descarte irregular no Boa VistaManutenção realiza ação de zeladoria em ponto de descarte irregular no Boa Vista - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou, na última segunda-feira (23/03), ação de zeladoria em um ponto de descarte irregular localizado na rua Dom Gaspar, no bairro Cidade Boa Vista. Além da retirada dos resíduos, a iniciativa contou com apoio e fiscalização do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, e culminou na revitalização do espaço com a implantação de um jardim pelas equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

A ação também chama atenção para o impacto financeiro do descarte irregular, já que o custo para coleta e destinação desse tipo de material chega a R$ 420 por tonelada, gerando custo de mais de R$ 5 mil aos cofres públicos, com a remoção de cerca de 12 toneladas de lixo e entulho do local.

Durante a operação, foram removidos diversos tipos de resíduos descartados irregularmente, como entulho de construção, móveis velhos e materiais inservíveis. O trabalho incluiu limpeza completa da área, nivelamento do terreno e preparação do espaço para receber o paisagismo realizado posteriormente pelo Viveiro Municipal. A proposta é transformar locais degradados em ambientes mais agradáveis, desestimulando novos descartes irregulares.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que esse tipo de ação demanda mobilização de equipes e equipamentos que poderiam estar sendo utilizados em outras frentes da cidade. “O descarte irregular gera prejuízos significativos ao município. Além do impacto ambiental e visual, existe um custo elevado para a remoção e destinação correta dos resíduos. Esse valor poderia ser investido em melhorias para a população, mas acaba sendo direcionado para resolver problemas causados pela falta de conscientização”, afirmou.

Oliveira também reforçou que o trabalho de zeladoria é contínuo, mas que a colaboração da população é fundamental para evitar que os espaços voltem a ser utilizados de forma inadequada. "A transformação do local com a implantação do jardim busca justamente incentivar o cuidado coletivo e fortalecer o sentimento de pertencimento dos moradores", acrescentou.

O vereador Márcio Malt acompanhou a ação e destacou a importância da fiscalização e do diálogo com a população para combater o descarte irregular. Antes de reforçar a necessidade de conscientização, o parlamentar afirmou que o problema não será resolvido apenas com limpeza constante, mas com mudança de comportamento. “O que precisamos é conscientizar a população. Cidade limpa não é a que mais se limpa, mas sim a que menos se suja”, declarou.

Denúncias de descarte irregular de lixo e entulho em Suzano podem ser feitas anonimamente pela Ouvidoria Geral do Município (0800-774-2007), e-mail (ouvidoria@suzano.sp.gov.br).

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