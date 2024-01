Manutenção realiza zeladoria em sete bairros

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos está contemplando, até o final deste mês, sete bairros de Suzano com serviços de zeladoria. Os trabalhos incluem varrição, capinação e retirada de entulhos e serão feitos em locais do centro expandido da cidade. A atividade, além de promover a limpeza, contribui com a segurança, melhor escoamento da água em dias de chuvas e a valorização dos imóveis.

As localidades beneficiadas pelos próximos dias são o Jardim Márcia, Jardim Vitória, Jardim Imperador, Parque Santa Rosa, Vila Maluf, Conjunto Residencial Iraí, além do Parque Maria Helena, que já começou a receber os serviços. Algumas das vias beneficiadas serão avenida Brasil, avenida Armando Salles Oliveira e rua Albert Oswald.

O secretário Samuel Oliveira ressaltou o esforço que as equipes têm feito para manter as ruas, avenidas e demais espaços públicos limpos e evitar que resíduos bloqueiem o escoamento de água nos dias chuvosos. “Além do trabalho de desobstrução, a roçagem, capinação e a retirada de entulho evitam que esse resíduo desça para os bueiros. É uma ação importante que também facilita a passagem da água pelo meio-fio das calçadas, beneficiando o escoamento e controlando o nível nas ruas durante os temporais”, explicou o chefe da pasta.

Só em 2023, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos realizou 5.712 serviços de limpeza em ruas, feiras e campos. Os atendimentos foram por demanda, porém, em relação ao descarte irregular de entulhos, o secretário pede a contribuição por parte da população. “Nós estamos fazendo a nossa parte, mas o trabalho deve ser feito em conjunto com a população para que ele possa ser mais duradouro. É claro que há situações como poda de árvores e o crescimento de vegetação que precisa de nossa intervenção, porém, quando os moradores e o Poder Público se únem, os resultados são melhores”, completou Oliveira.

Canais

Para contribuir com a limpeza de Suzano, os munícipes podem denunciar o descarte irregular por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente mantém quatro ecopontos instalados na cidade para o descarte correto de entulho que ficam no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e na Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Para mais informações, a pasta está disponível por meio do telefone (11) 4745-2265 ou pelo e-mail smma@suzano.sp.gov.br.