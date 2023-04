Manutenção recolhe 481,4 toneladas de resíduos de vias públicas da cidade

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou o recolhimento de 481,4 toneladas de resíduos durante a execução dos trabalhos de zeladoria em 18 pontos da cidade na primeira quinzena de abril. Os agentes municipais estiveram presentes nestes locais para executar varrição, capinação, roçagem, coleta de materiais descartados irregularmente e limpeza de bueiros. A iniciativa teve como objetivo conservar os espaços públicos e reforçar a segurança no deslocamento de pessoas e veículos, além de evitar o surgimento de vetores transmissores de doenças, como ratos e insetos.

Neste período foram atendidos as seguintes localidades: Cidade Miguel Badra, Vila Amorim, Tabamarajoara, Chácara Ceres, Vila Helena, Residencial Nova América, Jardim Ikeda, Parque Maria Helena, Jardim Quaresmeira, Cidade Boa Vista, Jardim Fernandes, Jardim Revista, Jardim Alterópolis, Jardim Margareth, Jardim Varan, Jardim São José, Jardim São Bernardino e distrito de Palmeiras. Vale destacar que toda essa ação foi realizada em uma extensão de 39,2 quilômetros.

Além disso, a avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una; o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte; e o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para a manutenção destes espaços.

De acordo com o chefe da pasta, Samuel Oliveira, este é um serviço fundamental que visa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, bem como garantir uma cidade limpa e organizada. “Efetuamos atendimentos regulares nos bairros da cidade para que não haja o acúmulo de sujeira e, consequentemente, impactos ambientais negativos. Além disso, nosso objetivo é manter o município limpo, vistoso e funcional. Uma cidade devidamente organizada evita acidentes e proliferação de doenças e se torna sinônimo de qualidade de vida para todos. É exatamente isso que buscamos”, destacou.

Além dos cuidados regulares, a pasta também promove mutirões de zeladoria aos finais de semana com um itinerário oficial para beneficiar todos os bairros. O trabalho é complementar às intervenções urbanas rotineiras que ocorrem durante a semana. Quem desejar fazer solicitações deste serviço ou denúncias de descarte irregular deve entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município por meio do telefone 0800-774-2007 ou e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.