Manutenção recolhe 482 toneladas de resíduos descartados irregularmente

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano divulgou nesta sexta-feira (14/11) o balanço das ações realizadas no mês de outubro, que registrou o recolhimento de 482 toneladas de resíduos descartados irregularmente em pontos viciados da cidade. Com esse resultado, o município alcança 4.596 toneladas recolhidas em 2025, número que reforça o empenho da administração em combater o descarte inadequado de materiais e manter os bairros limpos e organizados.

Para o secretário da pasta, Samuel Oliveira, o avanço é significativo e demonstra a dedicação das equipes que atuam diariamente em todas as regiões de Suzano. “É um volume expressivo e mostra o quanto precisamos continuar reforçando a importância do descarte correto. Nossas equipes atuam todos os dias, mas o apoio da população é fundamental. Suzano avançou muito, e seguiremos firmes para manter a cidade organizada e cada vez mais sustentável”, afirmou.

O mês de outubro também trouxe reforços importantes na política ambiental do município, com a inauguração do ecoponto José Limeira de Freitas, no bairro Cidade Miguel Badra. A unidade, instalada na rua do Progresso, 300, é a quinta da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. O local está preparado para receber diversos tipos de resíduos, como madeira, entulho, vidro, rejeitos, restos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias, além de resíduos de poda e jardinagem, com exceção de pneus.

Com 370 metros quadrados e equipado com quatro caçambas de grande capacidade, o novo espaço amplia o sistema de coleta seletiva e oferece mais uma alternativa para que os moradores descartem corretamente seus resíduos. Ele se soma às unidades já existentes no Parque Maria Helena, Vila Figueira, Jardim Dona Benta e Cidade Boa Vista, fortalecendo uma rede que tem como objetivo reduzir o descarte irregular e facilitar o acesso da população aos serviços de destinação ambientalmente adequada.

Enquanto avança na ampliação da infraestrutura de descarte, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos registrou um volume expressivo de serviços realizados no mês de outubro em diferentes frentes. Foram 775 bueiros limpos, contribuindo para um total de 9.304 unidades atendidas no ano; além de 65 toneladas de resíduos retirados de bueiros, acumulando 377 toneladas em 2025.

As equipes também realizaram 49 trocas de tampas de bueiros, chegando a 749 no ano; e intervenções em 12 quilômetros de rede de drenagem e limpeza e em 19 quilômetros de valas de drenagem e rios, que totalizam 98 e 166 quilômetros anuais, respectivamente. Outro destaque foi a retirada de 81 toneladas de resíduos de valas e rios, que somam 1.140 toneladas em 2025, além da reforma de 121 metros de galerias e da execução de serviços como reposição de tampa PV, troca de guia chapéu e rebaixamento de guias - essa última contabilizou 39 intervenções no mês e 317 no ano.

O trabalho nas vias de terra também foi reforçado, com 26 quilômetros de nivelamento e cascalhamento somente em outubro, acumulando 292 quilômetros desde o início do ano. Na arborização urbana, foram realizadas 311 podas de árvores, totalizando 1.741 em 2025.

A iluminação pública manteve ritmo intenso, com 143 atendimentos no mês, contribuindo para os 15.563 registros realizados ao longo do ano. A pasta também respondeu a 110 atendimentos elétricos em próprios públicos e 216 atendimentos estruturais em prédios municipais, chegando a 987 e 2.142 serviços no ano, respectivamente.

Para Samuel Oliveira, os resultados refletem uma gestão comprometida com a melhoria contínua dos serviços urbanos. “Temos equipes dedicadas em todas as regiões da cidade, com planejamento semanal e respostas rápidas às demandas emergenciais. A chegada do novo ecoponto também ajuda a reduzir o descarte ilegal e torna nosso trabalho mais eficiente”, ressaltou.