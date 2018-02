Manutenção tenta evitar pedestres caminhando por ferrovia da MRS

A empresa MRS Logística pretende continuar com a manutenção entre as passagens de nível na região do Distrito de Palmeiras, em Suzano.

O principal desafio, segundo a empresa, tem sido o de pessoas caminhando pela faixa de domínio, a área da operação ferroviária que é proibida para pedestres e veículos. “Temos percebido a presença muito forte de um agravante: o uso de álcool e drogas, que tira das pessoas o senso de julgamento de risco", informou.

No ano passado, as reformas de melhoria entre as passagens de nível somaram R$ 640 mil.

Segundo a empresa, ao longo de 2017 foram registradas quatro ocorrências nos cruzamentos da linha férrea na área. Contudo, um balanço estatístico com análise completa deverá ser apresentado em fevereiro.

A principal atividade de revitalização, realizada na passagem de nível da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), próximo ao km 60, teve a substituição de todo o material de via permanente, como trilhos e dormentes. Além disso, o local também recebeu o recapeamento asfáltico e nova sinalização horizontal e vertical, com pinturas e fixação de placas.

O investimento foi de aproximadamente R$ 90 mil, nesta passagem, onde todo o trabalho foi concluído em cerca de 13 horas consecutivas com a interdição da rodovia.

Outros R$ 550 mil foram empreendidos em ações nas regiões do Frigorífico, Cerejeira, Três Paus, Caulin e Palmeiras. A limpeza de valas de escoamento, erradicação vegetal, vedação de Faixa de Domínio com muros e grades estão entre os serviços que contribuem com a visibilidade de passagens de nível.

De acordo com a MRS, duas passagens de pedestres também foram construídas no período.