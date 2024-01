Manutenção vistoria serviços de iluminação pública e de limpeza na cidade

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano está realizando ações direcionadas à melhoria da iluminação pública e limpeza em diversos pontos da cidade com o objetivo de proporcionar boas condições de mobilidade, aumentar a segurança e evitar acúmulo de água em áreas próximas de rios e nas ruas do município. Na última sexta-feira (19/01), o titular da pasta, Samuel Oliveira, conferiu de perto as intervenções que promoveram a troca de 60 lâmpadas de vapor metálico por unidades de LED nas ruas do Jardim Márcia e também acompanhou a retirada de resíduos em uma das valetas da estrada do Tanaka, no distrito de Palmeiras, e nos bueiros da rua Baruel, na região central.

Para esta semana, está prevista a revisão da iluminação pública na rua Cidade de Diadema, no Parque Maria Helena, para complementar os trabalhos desenvolvidos desde o ano passado nesta localidade. A segurança e a mobilidade também foram aprimoradas com a requalificação em um trecho de 1,6 quilômetro de extensão neste ponto do bairro, sendo quase mil metros da rua Cidade de Diadema e o restante de vias do entorno. O trabalho incluiu nivelamento, serviços de drenagem subterrânea e superficial, implantação de dois sarjetões no trecho entre a avenida Vereador João Batista Fitipaldi e a rua Doutor Aniz Fadul, além de instalação de guias, sarjetas e bocas de lobo, que foram abertas para facilitar a passagem de água.

Quanto aos serviços de limpeza, a Prefeitura de Suzano tem trabalhado com ações em outras diversas localidades, como o Jardim Monte Cristo e o Jardim Márcia. Na última segunda-feira (22/01), uma equipe da Manutenção garantiu a desobstrução de bueiros na avenida Antônio Marques Figueira, no centro. Em todos os bairros visitados, os serviços tiveram a finalidade de evitar o acúmulo de água nos momentos das fortes chuvas.

Oliveira destacou que as ações efetuadas pela pasta têm garantido as condições adequadas para pedestres e motoristas. “Nosso objetivo é executar a manutenção necessária em todo o município, buscando promover as melhorias que garantam fluidez no trânsito e evitem acúmulo de água nas ocasiões das fortes chuvas. Nossas equipes percorrem diariamente as ruas, conforme planejamento previsto pela administração municipal e as demandas da população”, ressaltou o secretário.