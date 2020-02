Mapeamento vai identificar árvores com potencial de causar danos às calçadas

A Secretaria de Meio Ambiente deve coordenar um estudo para mapear a situação da arborização urbana, levando em conta quais espécies plantadas são adequadas para este ambiente e quais têm o potencial para causar danos ao pavimento ou à fiação.

Segundo a secretaria, a grande maioria das árvores existentes no perímetro urbano foram plantadas há muitas décadas, quando não havia tanta preocupação quanto ao impacto que algumas espécies poderiam causar. “Em breve será iniciada a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, que será elaborado em parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Planejamento Urbano e Habitação”, informou.

A mobilidade é um dos fatores analisados e o ponto específico em frente ao Casarão das Artes será incluído neste estudo.

A Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, estuda uma parceria com a EDP São Paulo, que tem aparelho específico para verificar a saúde interna da árvore e o cerceamento de raízes e recondicionamento de calçadas visando a mobilidade. Aspectos como problema do aquecimento urbanos e o microclima serão levados em conta, além de considerar alternativas além da simples de árvores, mas também propostas de áreas mais permeáveis e a implantação de" jardins de chuva" para auxiliar na drenagem, por exemplo.