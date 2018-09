Mara Gabrilli quer centro de reabilitação Lucy Montoro na região

A intermediação da vinda de uma unidade do Centro de Reabilitação Lucy Montoro no Alto Tietê, a conscientização do gestor público, principalmente por criar e fiscalizar políticas públicas às pessoas com necessidades especiais e, também, a ampliação de acessibilidade no transporte público foram os temas elencados pela candidata ao Senado Mara Gabrilli (PSDB). Em entrevista ao DS, ela também falou sobre a experiência na vida pública e quais motivos a levarem a receber o prêmio de Melhor parlamentar de São Paulo, quando ainda legislava na Câmara dos Deputados.

Mara foi enfática ao afirmar que o País, inclusive o Alto Tietê, ainda carece de políticas públicas voltadas às pessoas portadoras de necessidades especiais. Disse também sobre a importância do gestor público, em especial ao que diz respeito na busca por mais acessibilidade. "Suzano é bonita, mas, um cadeirante sofre para se locomover", disse. Mara também falou sobre a necessidade de mais investimentos em setores pontuais da região. "É preciso ampliar os investimentos nos setores do agronegócio, tecnologia, em estradas vicinais, educação".

A deputada também falou sobre o software que permitiu mapear locais com a falta de acessibilidade. Sobre isto, o candidato a deputado estadual Estevam Galvão (DEM) frisou analisar tentar intermediá-lo para o Alto Tietê. "Não tenho nenhuma dúvida. Tenho convicção que este seria uma importante ferramenta para a região". Além do candidato à reeleição, esteve no encontro o candidato a deputado federal Carlos Fernando Foganholi (PSDB), o Dr. Foganholi.