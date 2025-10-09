Marcel da ONG encaminha R$ 30 mil em emenda para premiações da Corrida das Águas de 2026

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, se comprometeu a enviar R$ 30 mil para custear as premiações da Corrida das Águas de 2026. Ele se reuniu nesta quarta-feira (8) com o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, e os organizadores do evento, os pastores Leandro Faria e Davi Souza.

A verba será enviada por meio de emenda impositiva ao orçamento municipal, que os parlamentares têm direito a destinarem todos os anos. “A verba será para a compra de itens como medalhas, troféus e camisetas”, adiantou Marcel da ONG.

Também foi discutido na reunião que, no próximo ano, as inscrições para a corrida serão ampliadas para 800 pessoas. Este ano, o evento contou com 500 inscritos.

A Corrida das Águas entrará em sua terceira edição em 2026. Em 2025, ela se torno parte do calendário oficial de eventos de Suzano por meio da lei 5.652/2025, de autoria do vereador Marcel da ONG, por ser “um esporte que traz inúmeros benefícios tanto para a saúde física quanto mental”.

De acordo com a lei, a Corrida das Águas deve ser realizada todos os anos em 9 de julho, tendo como base a Festa das Águas, que já integra o rol de eventos da cidade na mesma data, com o objetivo de “renovação de fé, solidariedade, realização de práticas esportivas, lazer e inclusão social”. A primeira edição da corrida foi em 2024.