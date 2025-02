Marcel da ONG solicita apoio na segurança nas Vilas Amorim, Urupês e Mazza

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, esteve na manhã desta sexta com o secretário de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, para solicitar reforço na segurança pública a pedido de moradores dos bairros Vila Amorim, Vila Urupês, Vila Mazza e adjacências.

"Os moradores reclamam de diversos roubos, da presença de usuários de drogas e da presença de pessoas em situação de rua nas calçadas", disse Marcel da ONG.

De acordo com o vereador, o secretário se comprometeu a promover ações no bairro para levar mais segurança aos moradores.

Recursos para o GPA

Marcel da ONG também afirmou que vai enviar recursos, por meio de emenda parlamentar, a compra de equipamentos do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). "Será para o investimento em treinamentos de manuseio em resgate de animais silvestres", explicou.

"Também me coloquei à disposição, como vereador, para colaborar com a segurança do nosso município.", disse.