Márcio Alvino recebe convite para sessão solene dos 117 anos da Imigração Japonesa

Nesta quinta-feira (12), o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), entregou convite para solene dos 117 anos da Imigração Japonesa para o deputado federal Márcio Alvino (PL). Alvino atendeu Takayama em seu escritório político em Mogi das Cruzes.

“Com certeza será um evento à altura de Suzano, que está sendo preparado com muito carinho pelo presidente da Câmara, que com certeza é uma liderança que muito orgulha a comunidade nipo-brasileira”, disse o deputado.

Takayama completou dizendo que o evento tem o objetivo de homenagear a colônia japonesa de Suzano por toda sua contribuição para o desenvolvimento de Suzano.

Solene

A sessão solene da Câmara de Suzano em comemoração aos 117 da Imigração Japonesa será no dia 27 de junho, às 18h30. A comemoração deste ano contará com uma feira gastronômica com pratos típicos da culinária japonesa e apresentações culturais em frente ao Plenário do Palácio Deputado José de Souza Cândido, sede da Casa de Leis.

Desta vez, serão homenageadas 12 empresas de origem nipônica que atuam no município.

Convites

Takayama já fez a entrega oficial de convite para diversas autoridades. Entre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas. Confirmaram presença no evento o cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru; o prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; e a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), e para o presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa.