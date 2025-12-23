Marcio Malt faz balanço de 2025 com destaque ao diálogo com a população

O vereador Marcio Alexandre dos Santos (PL), o Marcio Malt, fez o balanço de 2025 com destaque ao diálogo com a população e às ações de fiscalização. Neste período, ele enviou 218 ofícios a órgãos públicos e apresentou no Legislativo 115 requerimentos e uma indicação.

Ele afirma que teve mais de 1.300 demandas atendidas, além de conseguir uma emenda de R$ 1,1 milhão para a área da saúde com o deputado federal Márcio Alvino (PL).

Em diálogo com a população, Marcio Malt esteve presente nos bairros Chácara Sete (para ver demandas de infraestrutura e iluminação), Jardim Fernandes (limpeza de córrego, bueiros e prevenção de enchente), Jardim Maitê (prevenção de enchente), Jardim Caxangá (risco de queda de poste de energia de madeira), Jardim Europa (iluminação), Jardim do Lago (projeto de drenagem), Jardim Varan (iluminação), Jardim Gardênia (iluminação), Recreio Sertãozinho (pavimentação) e Jardim Pompéia (falta de água).

Ele também realizou ações de fiscalização no Jardim Nazareth, Jardim Maitê, Jardim Fernandes e Jardim Carmem, em relação a problemas de enchentes; no Jardim Pompeia e Jardim do Lago, para verificar a falta de água com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); esteve no Jardim Nova América, Jardim Europa, Cidade Boa Vista, Jardim Revista, Recreio Sertãozinho, Jardim do Lago e Jardim Natal, para tratar de descarte irregular de resíduos; presidiu a audiência pública de prestação de contas da EDP, concessionária do serviço de energia elétrica no município, em que tratou sobre equipamentos sucateados, mau atendimento, queda de postes e a existência de postes de madeira; realizou vistoria da Sabesp na estrada do Furuyama; fez uma fiscalização junto à Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente em relação ao rio Una; esteve na Vila Amorim, Jardim Belém, Jardim Nazareth, Jardim Natal e Jardim Maitê para inspecionar a rede de esgoto; fez a fiscalização das unidades de saúde da Vila Amorim, Jardim Ikeda, Jardim do Lago e Jardim Dona Benta; pediu a limpeza de córrego dos bairros Jardim Belém e Nazareth; esteve nos bairros Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta e Jardim Europa para solicitar da sinalização viária; e fez visitas às escolas municipais Vera Lucia Pereira Vieira e Augustinha Raphaela Maida Molteni, além da creche Vera Lúcia Miranda.

O vereador fez o acompanhamento das obras de drenagem na avenida Jorge Bei Maluf, que vai sanar os problemas de enchente no Jardim Miriam, e do Jardim Belém, que busca resolver os problemas de enchente do bairro e do Jardim Nazareth.

Lei

De autoria de Marcio Malt, passou a figurar em 2025 no calendário municipal de festas e eventos a Festa das Crianças do Jardim Europa, a ser realizada anualmente na segunda semana de outubro.

Dentre as moções de aplauso que o parlamentar teve aprovadas no Legislativo, ele destaca a do Instituto Arion de Equoterapia e do Centro Veterinário Zeca Rações.

Educação

Na área da educação, Malt ressalta a colaboração com projetos de horta educativa nas escolas municipais do Colorado, Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, José Braz Neto e creche Vera Lúcia Miranda.

O vereador também esteve próximo à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, sendo parceiro na conquista do terreno para ampliação da unidade e na destinação de emenda parlamentar.

Além disso, Marcio Malt realizou em 2025 inúmeras reuniões em secretarias, solicitando melhorias, acompanhando e propondo projetos.