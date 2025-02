Marcio Malt solicita limpeza de bueiros e na várzea do Tietê para evitar enchentes

O vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, esteve hoje (18) de manhã com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, no Jardim Fernandes, para buscar soluções para evitar enchentes, que chegam a ultrapassar um metro de altura nas ruas Mário Gonçalves e Luiz Maria Fernandes, próximo à divisa com Itaquaquecetuba.

“Às vezes nem chove aqui, mas chove na cabeceira do rio em Mogi das Cruzes, e temos enchente”, explica a moradora Elian Araujo dos Santos.

O secretário se comprometeu a providenciar a limpeza imediata dos bueiros, que estão com mato, lixo e entulho, para que as águas do rio tenham para onde escoar. O vereador pediu para que os moradores fiquem atentos e o informem, enviando fotos, caso flagrem alguém jogando lixo nestes locais.

Outras medidas que serão tomadas por Oliveira, a pedido de Marcio Malt e em conversa com os moradores, será o aprofundamento da calha de toda a extensão do rio Jaguari e a limpeza da várzea do Tietê. Já o desassoreamento do rio compete à SP Águas (antigo Departamento de Águas e Energia Elétrica – Daee). “Terei uma reunião com o deputado estadual André do Prado (PL), que é nosso parceiro, para cobrar o órgão”, afirmou.

Estrada do Ribeirão

Marcio Malt também mostrou para o secretário três pontos de descarte irregular de lixo existentes na estrada do Ribeirão. Oliveira disse que se tratam de áreas particulares e que irá notificar os proprietários para que seja feita a limpeza e a construção dos muros.