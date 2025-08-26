Marco Bertaiolli será professor convidado da 2ª aula do Programa Liderança Ativa

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) Marco Bertaiolli será o professor convidado da segunda aula do Programa Liderança Ativa (PLA), criado pela vereadora Priscila Yamagami (PP).

Com o tema “O Papel da Liderança e a Cidadania Ativa”, Bertaiolli vai compartilhar, no próximo dia 13 de setembro (sábado), todo o seu conhecimento com os alunos do programa totalmente gratuito que tem como objetivo formar novas lideranças na cidade, especialmente nos bairros.

Bertaiolli já foi secretário de Indústria e Comércio, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, vereador, vice-prefeito e prefeito de Mogi das Cruzes, deputado estadual e deputado federal, até 2023, quando foi convidado a ser conselheiro do TCE-SP.

“Foi uma grande gentileza do conselheiro aceitar ao meu convite para dar esta aula do PLA. Fico muito agradecida e feliz por saber que os nossos alunos terão acesso a tanto conhecimento em liderança, acumulado por Bertaiolli ao longo de sua carreira”, diz Priscila.

O PLA está sendo realizado no auditório Tufi Elias Andery da Câmara Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico) sempre aos sábados e os módulos são individualizados, ou seja, não é necessário ter participado de um para participar de outro.

“A gente sabe que as pessoas têm outros compromissos. Por isso, criamos uma escala com sábados espaçados, em que uma aula não dependa da outra. Porque, muitas vezes, a pessoa não consegue vir neste sábado, mas no próximo ela pode. Então, é possível participar só nos dias em que o interessado tem disponibilidade”, explica a parlamentar.

O PLA oferece um certificado por aula e, ao final, quem participar de todos receberá um certificado a mais, referente ao programa completo, e haverá uma formatura. “O ideal é participar de todas as aulas, porque antes de concluir o curso os alunos vão criar um plano de bairro e todos serão entregues à prefeita Mara Bertaiolli. Esse plano será um verdadeiro mapeamento das necessidades da cidade”.

As inscrições para o PLA foram encerradas no fim de julho, mas quem não conseguiu se inscrever também pode comparecer às aulas. “As inscrições foram necessárias para que houvesse uma organização dos conteúdos, dos professores e das aulas. Mas quem não conseguiu pode vir e nós fazemos o cadastro na hora”, esclarece a vereadora.

Além de Bertaiolli, outros grandes nomes das áreas política e de liderança participarão da formação de Priscila. Entre uma aula e outra, haverá palestras de assuntos relacionados ao curso. Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais da parlamentar (@priyamagami) e do PLA, que ganhou perfil próprio: @pla_liderancaativa.

O PLA será uma formação fixa, com abertura de novas turmas todos os semestres. A estreia da primeira turma foi em 16/08, com aula magna de Priscila, que, além de vereadora, é professora e coordenadora universitária há quase 25 anos.