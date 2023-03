'Março Lilás' terá mutirão de exame de papanicolau

A Secretaria de Saúde de Suzano está preparando um mutirão para realização de exames papanicolau como parte da campanha “Março Lilás”, em referência ao Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira (08/03). Com ações de orientação e conscientização em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), a pasta visa a intensificar os atendimentos a uma das demandas de maior volume do setor.

Na ocasião, a secretaria realizará os exames das 9 às 15 horas, com avaliações sendo conduzidas de forma humanizada para garantir tratamentos e encaminhamentos necessários. Desta forma, elas serão instruídas de forma eficaz a manter os cuidados adequados no seu dia a dia. Os atendimentos se estendem para o restante do mês nos horários regulares de funcionamento dos postos.

A diretora de Atenção à Saúde de Suzano, Flávia Verdugo, orienta as mulheres para que tenham cuidado para garantir o resultado adequado nos exames. “Uso de medicamentos vaginais, relações sexuais nas 48 horas anteriores ao procedimento ou em caso de consulta antes do quinto dia após a menstruação são condições que podem alterar o resultado da análise”, ressalta.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, detalha que a ação foi pensada para garantir o acesso de mais pessoas a um exame importante. “Esta é uma demanda de alta procura no município, então estamos preparando este mutirão mensal com uma intensificação especial no dia 8 para acolher o maior número de mulheres, diminuindo a fila de espera no processo”, pontuou.