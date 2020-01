Marcus Melo assume Condemat e deve preparar pauta ao Estado

O prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB) assumiu, na manhã de ontem, a presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e disse que fará reunião entre todos os prefeitos a fim de identificar quais são as pautas de cada município.

"A ideia é encaminhar as demandas para o governador, vice-governador e secretários, para atuarmos dentro de cada cidade. Todos os municípios precisam de investimentos, não só na saúde, mas de uma maneira geral", disse o novo presidente do Condemat.

Um dos grandes assuntos a serem tratados nesta gestão deve ser o desassoreamento do Rio Tietê na região, que ajudaria a reduzir o número de alagamentos em dias de chuvas. Uma reunião entre os prefeitos das 12 cidades que compõem o consórcio com o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, acontecerá no próximo dia 16 na sede da pasta, em São Paulo.

"A pauta principal com o Penido é a desassoreamento do Tietê, que acaba atingindo todos os municípios. Em Mogi, particularmente, o desassoreamento do Rio Jundiaí. O secretário esteve aqui e assumiu esse compromisso", afirmou o presidente.

R$ 130 milhões

Marcus Melo também é presidente do Comite de Bacias do Alto Tietê. Ele afirmou que o comitê começa o ano com R$ 130 milhões no orçamento. “Estou trazendo capacitação para o consórcio no Alto Tietê, para que possamos apresentar projetos e receber o recurso”, disse.

Durante sua nomeação, o presidente disse que gostaria de trazer secretários de Estado a cada um ou dois meses, para tratar demandas da região. Questionado sobre quais assuntos seriam prioridade, ele não hesitou.

"O primeiro tema da população em geral na região é o emprego. Todos os prefeitos estão trabalhando para melhorar essa questão. Outra é a segurança. Falei com alguns secretários (sobre as reuniões), e dependemos de agenda. Queremos saber o que os prefeitos precisam e quais as prioridades", disse.

Posse

Marcus Melo é o sétimo prefeito a passar pela presidência do Condemat, fundado em abril de 2010. Ele vem para suceder o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), que presidiu o conselho até o fim de 2019. O tucano segue como presidente pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.

Ao lado do prefeito de Mogi, vão compor a diretoria o vice-presidente Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis; o 1° tesoureiro, Adriano Leite, prefeito de Guararema; o 2° tesoureiro, Gustavo Henric Costa, prefeito de Guarulhos; e o secretário da diretoria, Celso Simão, prefeito de Santa Branca.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), sucedido por Melo, citou o balanço positivo em 2019 e algumas obras que beneficiariam a região. Ele destacou a importância do desassoreamento do Rio Tietê, o Hospital das Clínicas (HC) com portas abertas e a alça do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

"Tenho certeza de que vai conduzir bem alguns assuntos importantes, como a definição da alça, o desassoreamento do rio, que é ótimo não só para Suzano, mas para todas as cidades, e o HC, que está muito bem encaminhado. Que se cumpram os prazos de abril, para atender toda a região", afirmou o ex-presidente do conselho.

"Não tenho dúvida de que a gestão dele será de grande sucesso, pela vida empresarial e pessoal. Vai dar para nós essa grata alegria de poder contar com a competência dele. Isso que rege a gente. Entre os prefeitos não há vaidade, mas sim união", emendou Ashiuchi.