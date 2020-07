Marginal do Una recebe 10 mil carros por dia com acesso de 5 min até a Índio-Tibiriçá

Cerca de 10 mil motoristas circulam diariamente pela Marginal do Una, inaugurada em dezembro do ano passado. A estimativa é da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano.

Apesar de já ter sido inaugurada, a via sofreu uma troca de solo no início do ano. De acordo com a pasta, a intervenção é considerada “comum”, já que após a conclusão da pista, podem aparecer trechos de “assentamento” do solo. Mesmo assim, o reparo foi feito dentro da garantia e não houve custo para a Prefeitura.

O DS voltou à Marginal do Una nesta semana e constatou que a pista está em ótimas condições de circulação. Ela surgiu com a premissa de agilizar o tempo de viagem entre as regiões Norte e Sul de Suzano – uma espécie de “corredor”. O trajeto pela Marginal do Una entre o Viaduto Leon Feffer e a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) é realizado em, aproximadamente, cinco minutos.

Intervenções atuais

Segundo a Prefeitura de Suzano, a margem do Rio Una vai receber um muro de arrimo. A obra também está inclusa no contrato com a empresa responsável pelas intervenções na via.

Ainda de acordo com a administração, o muro só não foi entregue ainda por conta das chuvas, que atrapalharam a realização da obra.

Além disso, a Prefeitura garante que realiza constantemente a limpeza dos rios e córregos da cidade, incluindo o Rio Una, assim, evitando alagamentos.

Outras intervenções

Desde o início da gestão atual, houve mudanças ao longo de toda a via. Três passarelas foram reformadas e uma quarta construída em frente ao Centro de Distribuição dos Correios de Suzano. A nova via, em operação há quase sete meses, também ganhou semáforos novos. Foram 16, no total, segundo o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo. Os investimentos foram de R$ 73,5 mil.