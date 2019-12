Marginal do Una será inaugurada nesta quinta-feira; tráfego será liberado no domingo

A inauguração da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, será realizada nesta quinta-feira (19), a partir das 18 horas, com atrações musicais e culturais. A via teve a construção retomada no dia 28 de junho de 2018, com investimento de R$ 10.199.893,71. Após a conclusão, a expectativa é de que o trânsito da área central flua melhor, oferecendo melhor locomoção aos motoristas e motociclistas.

Durante os 18 meses de trabalho, a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. realizou demolição do pavimento, recomposição da base, troca do asfalto, construção de calçada e substituição da iluminação pública em cerca de dois quilômetros de extensão da via, que tem dois grandes trechos interditados na pista sentido rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Por fim, as equipes promoveram trabalho paisagístico com grama, palmeiras e cerejeiras; instalação de semáforos com temporizadores; monitoramento por meio de câmeras ligadas à Central de Segurança Integrada (CSI); reforma e padronização das pontes sobre o rio Una; e nova sinalização de trânsito, com pinturas, placas e guias.

Para o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a entrega da Marginal do Una representa um marco para a cidade. “Sempre morei em Suzano e a Marginal do Una faz parte da minha história como suzanense. Espero que todos os nossos mais de 300 mil habitantes sintam esse mesmo orgulho que estou sentindo”, disse.

O chefe do Executivo lembrou ainda que esta não é a primeira vez que a atual gestão acerta as contas com o passado. “Depois de mais de duas décadas, entregaremos uma via totalmente recuperada. Esta não será a primeira vez que finalizaremos uma obra que por anos ficou parada. Exemplos claros e concretos são a Arena Suzano, o CEU Gardênia e agora a Marginal e em alguns meses a antiga UPA do Revista, que se transformará em Clínica da Família”, afirmou.

Após a inauguração, a via deverá ser liberada para o tráfego de veículos até o próximo domingo (22).

Melhorias

Com a revitalização das avenidas Francisco Marengo e Vereador João Batista Fittipaldi, a finalização do Trevo do Dona Benta e as intervenções na rodovia Índio Tibiriçá, a liberação da Marginal do Una vai compor um novo corredor entre as regiões norte e sul, o que ajudará o comércio e as indústrias da cidade, reduzindo em até 20 minutos a mobilidade pelo município.

Segundo o diretor industrial da Komatsu, Jeferson Oliveti Biaggi, a avenida completa à disposição significa tempo e dinheiro para quem produz. “Para nós, vai melhorar muito a competitividade. Hoje, nossas máquinas precisam passar pelo centro da cidade e isto traz um problema tanto para o município quanto para a empresa. Com a Marginal do Una, vamos diminuir em 20 minutos o tempo de transporte e, com isso, ganhamos em custo e reduzimos a emissão de dióxido de carbono”, declarou.

Para concluir, Ashiuchi acredita que Suzano vai atrair novas indústrias, gerando mais oportunidades para os suzanenses. “Temos uma localização de grande prestígio, com a presença do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e a proximidade com as rodovias Ayrton Senna (SP-70) e Presidente Dutra (BR-116). Com esse corredor, que vem da região norte até a rodovia Índio Tibiriçá, sentido Grande ABC, tenho certeza de que podemos atrair mais empresas e, consequentemente, mais oportunidades e melhorias”, concluiu.