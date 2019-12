Marginal do Una tem tráfego liberado em toda a extensão

A avenida governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, inaugurada na última quinta-feira (19) teve o trânsito totalmente liberado na madrugada deste domingo (22), conforme esperado. O primeiro dia de movimentação teve fluxo tranquilo e contou com o auxílio de agentes de trânsito para orientação dos condutores, que devem se atentar às adequações propostas ao tráfego no local.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo, nenhum problema foi identificado nas primeiras 24 horas de movimentação, sendo que duas equipes de trânsito estiveram prestando auxílio aos usuários da via. “A ideia é orientar os motoristas, sobretudo em alguns pontos estratégicos onde houve mudança em relação às conversões”, explicou.



Além dos agentes no local, o secretário ainda pontuou que a Marginal do Una é monitorada por câmeras, que inclusive já identificaram melhor fluidez na avenida Antônio Marques Figueira devido à nova opção de tráfego. As imagens do trânsito também estão diretamente ligadas à Central de Segurança Integrada (CSI), sendo que os usuários da via ainda podem contatar as equipes de trânsito por meio do Centro de Comando de Operações, pelo telefone (11) 4746-1166.

“Já desafogou bastante o trânsito na avenida Antônio Marques Figueira, à medida em que a Marginal do Una recebe o fluxo sem problemas. Vale ressaltar a atenção aos pontos de entroncamento de vias, onde tende a ser crítico, embora ainda sem congestionamento verificado”, explicou o secretário.

A Marginal do Una conta com pelo menos seis pontos de encontro com outras vias, sendo que o motorista deve ter atenção redobrada nos trechos próximos às ruas Caboclos, Vereador Romeu Graciano, Júlio Alberto Mathey, Carl William Cooper, Nossa Senhora Aparecida, Esmeraldo José de Oliveira, Amélia Guerra e Padre Eustáquio.

A liberação da avenida representa uma nova opção na mobilidade urbana da cidade, com a criação de um corredor totalmente revitalizado, ligando as regiões norte e sul de Suzano: saindo do Trevo Dona Benta, passando pelas avenidas Francisco Marengo e Vereador João Batista Fittipaldi, atravessando o viaduto Leon Feffer, chegando à Marginal do Una e culminando na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Em 18 meses, a via recebeu serviços de demolição do pavimento, recomposição da base, troca do asfalto, construção de calçada e substituição da iluminação pública em cerca de dois quilômetros de extensão da via, que tinha dois grandes trechos interditados na pista sentido distrito de Palmeiras.

Os trabalhos ainda contemplaram paisagismo; sinalização, com a instalação de semáforos e temporizadores, pinturas, placas e guias; e reforma e padronização das pontes sobre o rio Una. O investimento foi de R$ 10.199.893,71, verba oriunda de um financiamento junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP), e de responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda.