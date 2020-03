Maria Helena, Vila Amorim e Boa Vista são mais beneficiados por luminárias

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos divulgou ontem os bairros mais beneficiados com trocas de luminárias em Suzano.

Parque Maria Helena (581), seguido dos bairros Vila Amorim e Vila Nova Amorim (346, combinados), Cidade Boa Vista (117) e Jardim Suzanópolis (106) estão na lista.

A Prefeitura de Suzano continua realizando a troca de lâmpadas de vapor de sódio por vapor metálico, que possuem maior luminosidade e menor consumo, conforme a viabilidade para cada região. Em alguns pontos da cidade já foi feita a troca por lâmpadas de LED, com maior durabilidade e menor consumo - aproximadamente de 3 mil desde o início de 2017.

Segundo a Diretoria de Manutenção da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, foram trocadas 2.339 lâmpadas ao longo do ano de 2019 em 32 bairros em todas as regiões da cidade. Em 2018, no período entre agosto e dezembro, foram emitidas 1.030 ordens de serviço para troca de lâmpadas no município.

A troca de manutenção ocorre por meio da demanda apresentada pela comunidade. O munícipe pode pedir pelo telefone 0800-779-3310, pelo e-mail (iluminasuzano@gmail.com) ou pelo aplicativo Suzano Iluminação Pública para smartphones Android. As equipes têm até 72 horas para realizar a troca.

Suzano possui no total 22 mil lâmpadas públicas em seu território urbano.