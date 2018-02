Matrícula de aprovados no vestibular da Univesp começa hoje

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) inicia nesta quinta-feira (15) o prazo para efetivação das matrículas dos aprovados no processo seletivo para os cursos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) no polo de Suzano. A lista com os nomes dos 200 candidatos selecionados já está disponível no site www.vunesp.com.br/uvsp1703. A previsão é de que as aulas tenham início em 26 de fevereiro (segunda-feira).

No ato da matrícula, deverão ser apresentados certificado de conclusão do ensino médio (cópia autenticada ou cópia simples apresentada em conjunto com o documento original), carteira de identidade (cópia simples e original), CPF (cópia simples e original), título de eleitor (cópia simples e original), certificado de reservista do Exército Brasileiro (cópia simples e original), para homens entre 18 e 45 anos, e foto 3x4. Em nenhum dos casos serão aceitos substitutos, como carteira de motorista, carteiras funcionais ou documentos que não estão especificados no manual, que também se encontra disponível na Internet.

O prazo para registrar a matrícula presencialmente continua amanhã e na próxima segunda-feira (19), das 11 às 21 horas. O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, e informações podem ser obtidas por meio do telefone 4743-1600.

Em Suzano, 1.349 pessoas se inscreveram no vestibular para 200 vagas em quatro cursos: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Pedagogia e Gestão Pública. As provas foram realizadas em 21 de janeiro em escolas estaduais da cidade e a disputa foi bastante acirrada. O vestibular para Pedagogia, por exemplo, teve a proporção de 10,3 candidatos por vaga, estando entre os cinco mais concorridos entre todos os polos no Estado.

Os cursos serão ofertados na modalidade de ensino à distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Também haverá aulas presenciais, que ocorrerão no polo da Univesp instalado na sede do Saspe. Lá foram montados pela Prefeitura de Suzano um laboratório e uma sala com 50 computadores, que serão utilizados em dias diferentes pelos alunos dos quatro cursos.