Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Ensino

Matrículas da rede municipal e inscrições para EJA seguem abertas em Suzano

Atendimento é feito diretamente nas escolas, que retomaram as atividades administrativas na última segunda-feira (05/01); aulas começam em 5 de fevereiro

09 janeiro 2026 - 19h00Por da Reportagem Local
Matrículas da rede municipal e inscrições para EJA seguem abertas em Suzano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano segue com as matrículas abertas para a rede municipal de ensino e também com as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para este ano letivo. O atendimento é realizado diretamente nas unidades escolares, que voltaram ao funcionamento administrativo na última segunda-feira (05/01). As aulas estão previstas para começar em 5 de fevereiro.

O processo contempla crianças da educação infantil (creche e pré-escola), alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e também estudantes da EJA, garantindo acesso à educação em diferentes etapas da vida. Atualmente, a rede municipal é formada por 72 unidades próprias e 29 escolas conveniadas, distribuídas nas três regiões da cidade.

No caso da Educação de Jovens e Adultos, o cadastro pode ser realizado em qualquer escola municipal. No entanto, para a efetivação da matrícula, os interessados devem se dirigir a uma das três unidades de referência, conforme a região do município. Não há limite de vagas para a modalidade.

Na região central, o polo de atendimento da EJA é a Escola Municipal Célia Pereira de Lima, localizada na rua Rio Grande do Norte, 90, no Jardim Cacique, com atendimento pelo telefone (11) 4748-4473. Já na região norte, as matrículas são realizadas na Escola Municipal José Celestino Sanches, situada na rua Paulo Sampaio, 50, no Jardim Varan, telefone (11) 4749-6309. Por fim, na região sul, o atendimento acontece na Escola Municipal Adélia de Lima Franco, localizada na rua Benedito de Lima Franco, 305, no Jardim Amazonas, com informações pelo telefone (11) 4743-9674.

Durante os próximos dias, os núcleos pedagógicos da educação infantil e do ensino fundamental seguem atuando junto às equipes gestoras para orientar o planejamento do ano letivo, com foco na organização das atividades, no acolhimento dos estudantes e no fortalecimento das práticas pedagógicas.

Pais, responsáveis e estudantes podem procurar a unidade escolar mais próxima para obter informações sobre documentação necessária, horários de atendimento e demais orientações relacionadas às matrículas e inscrições.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que a pasta segue trabalhando para melhorar o ensino na cidade, mas também pontuou que a população deve procurar uma unidade para fazer a matrícula ou inscrição o quanto antes. “Estamos trabalhando para garantir uma rede cada vez mais acolhedora, organizada e preparada para receber nossos alunos, desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos, por isso, peço que a população nos procure para fazer o cadastramento. Nosso foco é assegurar acesso, permanência e qualidade no ensino, respeitando as diferentes trajetórias e fortalecendo o papel da escola como espaço de aprendizagem e desenvolvimento”, declarou.

