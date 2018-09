Matrículas para 2019 nas escolas municipais acabam nesta segunda-feira

A Secretaria de Educação de Suzano encerra nesta segunda-feira (17) o período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2019. As inscrições são para crianças da educação infantil e do ensino fundamental e para alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e devem ser realizadas na unidade de ensino mais próxima da residência.

Para a educação infantil, pré-escola e creche são oferecidas 595 novas vagas, sendo 345 para crianças de 0 a 3 anos e 250 para de 4 e 5 anos. Também serão abertas as matrículas para o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, voltado para estudantes de 6 a 10 anos. Além disso, jovens a partir de 15 anos podem se cadastrar para o EJA. Em toda a rede municipal, serão mais de 25 mil alunos.

No caso das inscrições para as creches, os pais devem apresentar certidão de nascimento ou RG, comprovante atual de residência de Suzano e comprovante de trabalho da mãe ou do responsável pela criança. Além disso, caso possua, é necessário ainda a declaração de acompanhamento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou extrato bancário com valor do benefício ou declaração emitida pelo setor de Cadastro Único e declaração de acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A pasta responsável informa ainda que a contemplação das crianças matriculadas em creches obedece a critérios de seleção estabelecidos pelo município, como renda e demais condições sociais da família. Para a matrícula ou rematrícula das demais faixas etárias, também se exige certidão de nascimento ou RG e comprovante atual de residência de Suzano.

A lista completa dos documentos está disponível em qualquer unidade escolar e também no site da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br/educacao).