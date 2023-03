Mau estado das calçadas preocupa pedestres e causa acidentes no Centro

O mau estado e a falta de padronização das calçadas, principalmente na região central de Suzano, preocupa pedestres que reclamam a apontam acidentes sofridos.

Eles citam, por exemplo, o desnível de calçadas pelas ruas da cidade.

Com a lei em vigor em Suzano, a manutenção e a conservação das calçadas são de competência dos proprietários das residências e dos estabelecimentos comerciais, segundo a Prefeitura. O não cumprimento da lei pode levar a autuação de 200 Unidades Fiscais, o que corresponde hoje a R$ 871,72.

A Prefeitura informou que segue o Código de Posturas (lei municipal nº 014/1993) e o Departamento de Fiscalização de Posturas faz o acompanhamento constante e notifica os responsáveis a tomarem as providências caso seja comprovado a necessidade de melhorias nas calçadas.

Com diversas reclamações dos suzanenses a respeito das calçadas, o DS percorreu mais de dez ruas do Centro e verificou que em todas elas o problema de buracos é existente. Além disso, a falta de acessibilidade também é encontrada em diversos pontos.

Uma das vias em que o pedestre sofre para andar é a Rua General Francisco Glicério. Pela extensão da via há diversos trechos que impossibilita a passagem de pedestres que precisam desviar dos buracos. A mesma dificuldade acontece no início da Rua Benjamin Constant, com diversos pedaços da calçada quebrados .

Outras ruas que passam pelo mesmo problema são: Campo Salles, Barão de Jaceguai, Nove de Julho, Expedicionário Cabo Katsuo Miyazato, Baruel, Regina Cabalau Mendonça e nas avenidas Antônio Marques Figueira e na Armando de Salles Oliveira. A maioria das danificações das calçadas é verificada também por causa das raízes grandes das árvores.

Além dos trechos quebrados, as calçadas que possuem acessibilidade para cadeirantes enfrentam a dificuldade para acessar a rampa que possui trechos quebrados. Inclusive essa mesma situação se encontra em frente ao prédio da Prefeitura. Em relação às rampas de acesso para cadeirantes nas proximidades do Paço Municipal, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana irá providenciar os reparos necessários.

Para auxiliar no trabalho da pasta, quem se deparar com situações de buracos nas calçadas pode procurar a Ouvidoria Municipal nos canais oficiais. Presencialmente – Rua Baruel, 126, no centro, em dias úteis, das 8 às 16 horas. Pelo telefone – 0800 774 2007, 156 e (11) 4743-1796, em dias úteis, das 8 às 16 horas, também pelo aplicativo para celular – Cidadão Online. O acesso também se dá por e-mail – ouvidoria@suzano.sp.gov.br e pelo site da Prefeitura. www.suzano.sp.gov.br/web/controladoria.

JORNALISTA

A jornalista e suzanense, Lana Camargo, já se machucou duas vezes no centro da cidade. A primeira vez foi há um ano, mais ou menos, na rua Tiradentes. Lana precisou levar cinco pontos perto do olho. “As calçadas estão horríveis, machucam as pessoas. Idoso e cadeirante não consegue andar. o cadeirante tem que andar na rua, porque não é possível usar a calçada”, comentou.

A segunda vez foi no dia 17 de fevereiro, perto da escola estadual Professor Geraldo Justiniano. Lana estava de mão dada com a mãe, quando tropeçou, caiu e machucou o pé. Ela precisou de ajuda de uma outra pessoa para conseguir se levantar. G.M.