Mauro Vaz reforça compromisso com a gestão Ashiuchi e declara apoio à sucessão em Suzano

O empresário Mauro Vaz reafirmou nesta quinta-feira (8 de fevereiro) o seu compromisso com a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi e também declarou seu apoio ao projeto de sucessão de mandato para as eleições de 2024, garantindo sua união ao pré-candidato Pedro Ishi.

Atuando como diretor da Vigilância Sanitária e como coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) na Prefeitura de Suzano, Vaz diz estar empenhado em avançar com políticas públicas em âmbito municipal. “É nítido o quanto o município tem crescido e se desenvolvido. Por isso, seguirei atuando em prol das famílias suzanenses, com o apoio do nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, trabalhando, inclusive, para a sua sucessão”, garantiu.

O político, que tem uma extensa carreira na administração pública, disse estar agradecido por diferentes partidos terem ventilado seu nome nos últimos meses, mas destacou a sua parceria com Rodrigo Ashiuchi. “Tenho uma longa história com Suzano, cidade que amo e que tenho me dedicado pelo seu desenvolvimento. Dito isso, é preciso reconhecer o quanto a nossa gestão fez bem ao município desde 2017 e é por isso que precisamos trabalhar para uma sucessão, e eu certamente continuarei junto ao time para seguir com o meu trabalho”, afirmou.

Além da área política, Mauro Vaz também falou da importância do crescimento de Suzano aos empresários. Ele, que é diretor-presidente da Rede Alto Tietê, única emissora televisiva em solo suzanense, destacou que uma cidade próspera tem também um comércio próspero. Por fim, o empresário agradeceu o reconhecimento que tem tido na cidade.

“Ao lado da minha esposa Emmanuelle Isabel, seguirei atuando em Suzano, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, buscando avanços em todos os setores. Contem sempre comigo”, concluiu.