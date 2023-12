Mauro Vaz se filia ao Podemos em Suzano e se coloca à disposição para eleições de 2024

O diretor da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz, concretizou oficialmente nessa segunda-feira (18/12) sua ida para o Podemos. A convite do presidente da sigla no município, vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, e sob a chancela do presidente da Executiva Estadual da legenda em São Paulo, deputado federal Rodrigo Gambale, Vaz se colocou à disposição dos suzanenses como pré-candidato nas eleições de 2024.

Durante a assinatura da ficha de filiação, Vaz, que também é coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, comemorou mais um passo em sua carreira política na cidade, num movimento estratégico para o fortalecimento do Podemos quanto a ocupar maior espaço no pleito eleitoral do ano que vem:

“Me sinto muito feliz em ingressar num partido com grandes lideranças, como é o caso da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, e do nosso deputado (federal) e presidente estadual da sigla em São Paulo, Rodrigo Gambale. Estou motivado para enfrentar o pleito eleitoral de 2024, com a missão de ampliar a presença do Podemos no Legislativo e fazendo a diferença na escolha da próxima gestão municipal”, comemorou.

Com o ingresso de Vaz - que já foi vice-prefeito da cidade e secretário municipal - aos quadros do Podemos, a agremiação prospecta novos voos, com possibilidades de ampliar o número de cadeiras na Câmara Municipal:

“É uma honra abonar a ficha de filiação de um político que já foi vice-prefeito, e secretário de Saúde e de Desenvolvimento Econômico de Suzano, e que tem grande experiência na gestão da cidade. Chega ao nosso partido um político ficha limpa e com muita disposição para disputarmos as eleições de 2024 em alto nível”, elogiou Gambale.

Trajetória

Mauro Vaz foi servidor público estadual; vice-prefeito de Suzano, de 2005 a 2008, na gestão do ex-prefeito Marcelo Candido (na época, filiado ao PT); e secretário municipal das pastas de Desenvolvimento Econômico e de Saúde no segundo mandato da gestão petista na cidade.

Atualmente, o político é diretor da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Suzano, além de coordenador na Upae. Porém, Vaz ainda é muito lembrado pela população pela época em que atuou como diretor do Pronto-Socorro (PS) Municipal:

“A experiência que adquiri ao longo de décadas de trabalho em prol de Suzano me fez chegar até aqui ainda mais motivado para que a Política da cidade seja conduzida de forma respeitosa com a população. Para isso, vamos fortalecer ainda mais o nosso time de pré-candidatos a vereador, com a liderança do nosso presidente municipal do Podemos, Max do Futebol, e dar início a 2024 com uma agenda positiva para fazer a diferença em Suzano”, argumentou Vaz.