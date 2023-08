Max Feffer abre exposição fotográfica 'A mulher do circo'

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) abrirá oficialmente a exposição “A mulher do circo” neste sábado (19/08), às 15 horas, próximo ao Suzano Skate Park. No espaço, será exibido até o dia 14 de setembro o registro de 24 artistas circenses pelo fotógrafo Robson Regato, de Mogi das Cruzes. A visitação será aberta ao público e poderá ser conferida durante o horário de funcionamento do parque, entre 9 e 17 horas. Neste evento de lançamento, além do autor das fotos, estarão presentes a supervisora de Cultura, Márcia Belarmino; o coordenador de Circo e a coordenadora de Artes Plásticas da pasta, Gil Ferreira e Aline Baliberdin; e uma das artistas fotografadas, Thaís Guerra.