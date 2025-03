Max Feffer atrai 32 mil pessoas durante 3 dias de 'Folia no Parque'

O Parque Municipal Max Feffer se consolidou como o ponto de encontro das famílias suzanenses neste carnaval ao receber 32 mil pessoas em três dias, contando o fim de semana e a terça-feira (01, 02 e 04/03). O público foi atraído também pela programação organizada pela Secretaria Municipal de Cultura com a “Folia no Parque”, que incluiu Concurso de Fantasia, aula de dança, brinquedos infláveis e escolas de samba.

O evento foi prestigiado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, pelo vice-prefeito Said Raful, e pelo secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, que participaram do júri do Concurso de Fantasias, assim como pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A atividade reuniu crianças e adultos no entorno do Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares e não deixou ninguém parado com as atividades especiais ofertadas à população. Para manter a energia dos foliões, a Prefeitura de Suzano disponibilizou uma praça de alimentação, com um cardápio diversificado e hidratação para todos, que ainda puderam apreciar o artesanato local com a Feira Afro.

Os munícipes que estiveram no local contaram com atrações durante todo o dia, começando já pela manhã com as aulas abertas a todos de ritmos brasileiros, ministradas pela arte-educadora da pasta, que foram seguidas por reproduções de marchinhas carnavalescas em caixas de som.

A festa contou com apresentações da Banda Lira Suzanense e dos artistas Gra Marques, Ronaldinho, Dj Filolo e Yeza. Como não poderia deixar de faltar, a programação contou com a força das baterias das escolas de samba Leandro de Itaquera e da Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, campeã do carnaval de São Paulo em 2018; além do encanto da Escola de Samba Imperatriz Alvinegra de São Vicente; e o agito dos grupos Alegra Samba Dancer e Swingueira Samba Show.