Max Feffer recebe apresentação do projeto 'Orquestra no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Simonsen, 90 – Jardim Imperador) receberá neste domingo (27/04) o projeto “Orquestra no Parque”. A atividade, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, terá início às 15 horas no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares com a apresentação da Orquestra Suzanense. Para assistir, basta comparecer ao local antes do horário do começo do espetáculo.

O grupo musical é uma iniciativa cultural idealizada pelo maestro Johnny Martins, que reúne artistas do Alto Tietê e que tem como objetivo promover o talento de jovens estudantes, além de oferecer acolhimento aos profissionais que desejam ingressar na orquestra.

Durante 45 minutos, o grupo tocará canções clássicas e, para iniciar o evento, a orquestra reproduzirá “Cinema Paradiso 4” e “The good the bad and the ugly 3”, produzidos por Ennio Morricone (1928–2020), maestro e compositor italiano conhecido por produzir diversas músicas para o cinema. Em seguida, será executada a “Cavalleria Rusticana 5”, que é uma obra que retrata o domingo de Páscoa em formato de música. O clássico é do compositor romano Pietro Mascagni (1863–1945), logo após, “The Typewriter 3” é uma peça instrumental composta pelo norte-americano Leroy Anderson (1908–1975). Na sequência, “Saudade 4”, criada por Carlos Gomes (1836–1896), maior compositor brasileiro, será reproduzida pelo grupo de cordas e piano.

Para encerrar a tarde de orquestra no parque, as duas últimas apresentações serão “Valsa das Flores 5”, composta pelo russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893) compositor mundialmente famoso por ter escrito “O Lago dos Cisnes”; e “Mourão 6”, uma das obras de cordas mais famosas do mundo, criada pelo brasileiro César Guerra Peixe (1941–1993), irão ao público. “Apresentações como essas são de extrema importância para a divulgação da cultura musical e para a formação de público”, destacou a coordenadora de música da pasta, Raquel Pereira. O secretário José Luiz Spitt reforçou a importância do projeto em Suzano. “O espetáculo representa uma oportunidade especial para os munícipes que ainda não tiveram a chance de vivenciar a impressionante harmonia da orquestra”.