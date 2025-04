Max Feffer recebe apresentações da atividade 'Samba no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (04/05) mais uma edição da atividade “Samba no Parque”. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, por meio do projeto “Agita Palmares”, e ocorrerá das 13 horas às 17h30, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Além da programação musical, haverá a Feira Afro de Artesanato a partir do meio-dia.

Nesta edição, o evento irá receber o grupo “Além do Kerer”, inspirado em músicas de artistas de renome nacional, como “Sensação” e “Exaltasamba”. A formação conta com Jason Pierre, o DJ, como cavaquinista e vocalista, e com Carlos Eduardo, o Du, como pandeirista e também vocalista. Eles apresentarão um repertório baseado no samba tradicional.

Já a Feira Afro de Artesanato reunirá vários artesãos que irão expor e vender produtos relacionados à cultura afro-brasileira, valorizando o trabalho manual e o empreendedorismo local.

A coordenadora de Música da Secretaria de Cultura, Raquel Pereira, reforçou a importância de atividades como esta para a comunidade. “Estamos sempre promovendo aos munícipes eventos musicais, além de incentivar a prática cultural. Nossa ideia é atrair os amantes do samba para um único lugar”, destacou.

Para o secretário José Luiz Spitt, o evento é sempre bem recebido pelo público. “A atividade reúne artesãos e músicos com o mesmo objetivo: disseminar a cultura. Tenho certeza de que todos irão se divertir em mais uma edição do ‘Samba no Parque’”, ressaltou o chefe da pasta.