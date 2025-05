Max Feffer recebe 'Circuito Sesc de Artes' no dia 18 com programação gratuita e diversa

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) será palco, no próximo dia 18 (domingo), das 14 às 18 horas, de um dos eventos culturais mais importantes do Estado de São Paulo: o “Circuito Sesc de Artes”. Com uma programação gratuita e diversificada, promete movimentar a cidade com atividades que contemplam artes visuais, música, literatura, teatro e circo, criando uma experiência única e acessível para toda a população.

O “Circuito Sesc de Artes” é uma iniciativa do Sesc São Paulo, que há anos percorre diversas cidades do interior, litoral e Grande São Paulo, levando cultura para espaços públicos como praças, parques e ruas. Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, o evento transforma os espaços urbanos em palcos abertos e convida o público a vivenciar uma programação intensa e de qualidade, sempre com entrada gratuita. Além das apresentações, o objetivo é promover o encontro entre artistas e comunidades, estimulando a convivência e o diálogo por meio da arte.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, receber o “Circuito Sesc de Artes” é motivo de orgulho e celebração. “É uma honra receber um evento deste porte em Suzano. O ‘Circuito Sesc de Artes’ transforma os espaços públicos em palcos abertos para a diversidade cultural e oferece atividades de altíssima qualidade para toda a família. Queremos que a população aproveite ao máximo essa oportunidade”, afirmou Spitti.

A programação no Parque Max Feffer foi cuidadosamente elaborada para contemplar diferentes linguagens artísticas e públicos de todas as idades. Das 14 às 18 horas, o público poderá interagir com as atividades de artes visuais “Micropaisagens”, com o coletivo “Drinks no Rolê”; e “Borboleta”, com o coletivo “Meio Fio”. Ambas as intervenções propõem reflexões sobre o meio ambiente e a transformação das cidades, convidando os participantes a olharem para o espaço urbano sob outro ponto de vista.

No campo da música, das 14 às 16 horas, a DJ Juliana Gil promete agitar o público com um setlist vibrante, que mistura ritmos brasileiros e internacionais. Paralelamente, a literatura indígena ganha espaço com a roda de conversa “Recriando Imaginários: Um mergulho na Literatura Indígena”, também das 14 às 16 horas, que reunirá as escritoras Ana Kariri, Auritha Tabajara, Cristina Wapishana e Fernanda Kaingang para debater temas como ancestralidade, oralidade, resistência e representatividade.

A partir das 16 horas, o teatro entra em cena com o espetáculo “Nós”, do grupo “Barracão Cultural”. A peça explora questões como coletividade, pertencimento e empatia de forma poética e envolvente, convidando o público a refletir sobre suas relações com o outro e com o mundo. Para encerrar o dia, das 17 às 18 horas, o espetáculo “Funil”, do “Circo da Silva”, promete arrancar risadas e aplausos com números de acrobacia, malabarismo e humor, garantindo um final de tarde leve e divertido.

Para o prefeito Pedro Ishi, o “Circuito Sesc de Artes” é mais do que uma série de apresentações: trata-se de um convite para o encontro entre pessoas, ideias e diferentes formas de expressão artística. "O evento aposta no caráter democrático dos espaços públicos para aproximar comunidades da produção cultural contemporânea e também de manifestações tradicionais, despertando o interesse pela arte e ampliando repertórios culturais. O acesso à arte é um direito fundamental, e eventos como este ajudam a transformar realidades, despertando novos olhares e fortalecendo os laços comunitários. Esperamos receber um público numeroso e engajado, mostrando que Suzano é uma cidade cada vez mais aberta à cultura e à diversidade”, destacou o chefe do Poder Executivo.