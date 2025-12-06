Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 06 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo

Em homenagem ao Dia Nacional do Samba, evento será realizado das 13h30 às 17h30 em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares

06 dezembro 2025 - 12h00Por da Reportagem Local
Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingoMax Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) irá receber neste domingo (07/12) uma edição especial do projeto “Samba no Parque”. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento será realizado das 13h30 às 17h30 em homenagem ao Dia Nacional do Samba, celebrado na última terça-feira (02/12).

A atividade terá início com a apresentação da roda de samba, que conta com a participação de Adilson Mariano (tantanzinho), Zenildo (violão), João (sete cordas), Michel (cavaco), Gil (surdo), Paulo (pandeiro), Vaguinho (percussão geral), Edu (tantan) e o convidado especial Silvio Mariano, o Biro do Cavaco. Juntos, eles irão apresentar e interpretar músicas inspiradas na temática do “Quintal do Zeca Pagodinho”, além de clássicos de Biro do Cavaco, como "Jéssica".

Além de toda a programação musical, o dia também contará com a feira afro de artesanato, que será realizada do meio-dia até o fim da tarde, oferecendo peças produzidas por artesãos suzanenses.

O secretário José Luiz Spitti destacou a importância do “Samba no Parque”, que já se tornou tradição na cidade. “Todos os meses, a música toma conta do Max Feffer e reúne famílias e amigos para aproveitar o momento. Nesta edição, não será diferente, esperamos que todos participem da comemoração do Dia Nacional do Samba”.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar
Cidades

Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar

'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas
Cidades

'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas

Saúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábado
Cidades

Saúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábado

Sexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feira
Cidades

Sexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feira

Câmara homenageia Profissionais do Ano de 2025 em sessão nesta sexta
Homenagem

Câmara homenageia Profissionais do Ano de 2025 em sessão nesta sexta

Chegada do Papai Noel na Praça João Pessoa marca início oficial da decoração de Natal
Suzano

Chegada do Papai Noel na Praça João Pessoa marca início oficial da decoração de Natal