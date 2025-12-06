Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo

O Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) irá receber neste domingo (07/12) uma edição especial do projeto “Samba no Parque”. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento será realizado das 13h30 às 17h30 em homenagem ao Dia Nacional do Samba, celebrado na última terça-feira (02/12).

A atividade terá início com a apresentação da roda de samba, que conta com a participação de Adilson Mariano (tantanzinho), Zenildo (violão), João (sete cordas), Michel (cavaco), Gil (surdo), Paulo (pandeiro), Vaguinho (percussão geral), Edu (tantan) e o convidado especial Silvio Mariano, o Biro do Cavaco. Juntos, eles irão apresentar e interpretar músicas inspiradas na temática do “Quintal do Zeca Pagodinho”, além de clássicos de Biro do Cavaco, como "Jéssica".

Além de toda a programação musical, o dia também contará com a feira afro de artesanato, que será realizada do meio-dia até o fim da tarde, oferecendo peças produzidas por artesãos suzanenses.

O secretário José Luiz Spitti destacou a importância do “Samba no Parque”, que já se tornou tradição na cidade. “Todos os meses, a música toma conta do Max Feffer e reúne famílias e amigos para aproveitar o momento. Nesta edição, não será diferente, esperamos que todos participem da comemoração do Dia Nacional do Samba”.