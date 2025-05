Max Feffer recebe 'FestCão' com serviços e campanha de adoção

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, irá participar do evento “FestCão 2025” com a oferta de serviços gratuitos voltados ao cuidado dos animais de estimação. A ação será realizada neste domingo (04/05), das 10 às 13 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Durante o evento, os tutores poderão solicitar a emissão do Registro Geral Animal (RGA), documento que funciona como uma identificação oficial dos pets, contribuindo para sua segurança e controle no município. Para ser atendido, é necessário residir em Suzano e apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço atualizado. Também é preciso levar uma foto do animal ou comparecer com o pet no local.

Outro destaque da programação será o projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”, que ocorrerá das 10 às 17 horas, no mesmo local. A ação contará com cerca de 30 animais disponíveis para encontrar uma nova família, todos acolhidos e acompanhados pela equipe técnica da pasta. A iniciativa busca incentivar a adoção consciente e ampliar as oportunidades de um novo lar para cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Além dos atendimentos promovidos pela prefeitura, o “FestCão 2025” também contará com uma programação diversificada, incluindo concurso de fantasias, demonstrações de adestramento, orientações veterinárias, sorteios de brindes, apresentações do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e atividades educativas para toda a família.

De acordo com o secretário André Chiang, a presença da pasta no evento reforça o papel da gestão pública na promoção do bem-estar dos animais. “É fundamental garantir o acesso a serviços como o RGA, mas também criar espaços de diálogo e incentivo à adoção. O ‘FestCão’ é mais do que um evento recreativo, é um momento de cidadania, onde mostramos que cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade e das relações que construímos com ela”, afirmou o chefe da pasta.