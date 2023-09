Max Feffer recebe mais uma edição do 'Baby, Me Leva!' neste domingo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, irá realizar mais um evento de adoção responsável de animais, o 17º do ano, neste domingo (17/09). A atividade, que ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 17 horas, irá disponibilizar aproximadamente 50 pets, entre cães e gatos.

Para iniciar o processo adotivo, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência, tanto original quanto cópia. Já na fase seguinte, os candidatos a tutores serão submetidos a um questionário, em que serão analisadas suas condições de ter um animal de estimação. Também é requisito ser maior de 18 anos. Somente na última iniciativa, realizada em 3 de setembro, 23 animais foram adotados, sendo 12 cães e 11 gatos.

A pasta de Meio Ambiente suzanense também oferece aos munícipes que não podem comparecer aos eventos presenciais o site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Ao acessar o endereço eletrônico, é possível conferir todos os pets aptos para ingressar em um novo lar. Por sua vez, os protetores de animais ou entidades com o desejo de participar do projeto “Baby, Me Leva!”, podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, agradeceu a adesão da população suzanense ao projeto. “Desde 2021, ano em que iniciamos o ‘Baby, Me Leva!’, aumentamos a cada dia o número geral de adoções. Tudo isso foi possível graças ao grande trabalho executado pela equipe de Bem-Estar Animal e, principalmente, por todos os munícipes de Suzano e demais regiões que se comprometeram em proporcionar um lar próspero, alegre e feliz aos animais que se tornaram novos integrantes da família”, definiu.

Já na visão da primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, adotar um animal é um gesto de amor e carinho que pode impactar vidas. “Muitos benefícios são proporcionados quando um novo amiguinho pet passa a fazer parte do nosso lar, como alívio de sintomas de ansiedade e estresse, além do estímulo à prática de atividade físicas. Convido a todos a comparecerem ao Max Feffer e, possivelmente, voltarem com um novo amigo para casa”, concluiu.