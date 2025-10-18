Max Feffer recebe mais uma edição do programa 'Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore'

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura realizou nesta sexta-feira (17/10) mais uma edição do projeto “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”. Na ocasião, um manacá-da-serra foi plantado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a conscientização ambiental e fortalecer o plantio e a arborização de espaços públicos, que desta vez recebeu a contribuição da família de Guilherme Araújo Pazeli, de quatro meses.

O “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” foi criado por meio da Lei Municipal 5.341/2022 de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Estiveram presentes durante o plantio desta sexta-feira o diretor Viveiro Municipal, Marcelo Silva, a equipe do vereador Márcio Malt e os familiares da criança, a mãe Francine Irailde da Luz Araújo e a avó Luciana Araújo.

O diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, ressaltou que cada edição do programa representa um gesto de amor à natureza e à cidade. “Essa ação tem um significado muito especial para nós, porque une o nascimento de uma nova vida ao início de outra. Cada muda plantada é um símbolo de esperança e de compromisso com um futuro mais verde. Ficamos muito felizes em acompanhar as famílias nesse momento e em ver o Parque Max Feffer se tornando cada vez mais arborizado”, destacou Marcelo.

O secretário André Chiang destacou que a ação reforça a importância de envolver crianças e famílias na preservação ambiental desde os primeiros meses de vida. “Este programa simboliza o compromisso da nossa cidade com a sustentabilidade e com o cuidado das futuras gerações. Cada muda plantada representa não apenas o crescimento de uma árvore, mas também a formação de cidadãos conscientes e conectados com o meio ambiente. Desta vez tivemos a ajuda do pequeno Guilherme e torço para que outros pequenos suzanenses possam deixar a nossa cidade cada vez mais arborizada”, afirmou.

As famílias interessadas em participar do programa devem entrar em contato com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador) em até 90 dias após o nascimento da criança. O plantio da árvore é realizado em espaço público, mediante análise técnica do viveiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943, das 8 às 17 horas.