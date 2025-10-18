Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 18 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Max Feffer recebe mais uma edição do programa 'Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore'

Muda de manacá-da-serra foi plantada em homenagem a Guilherme Araújo, de quatro meses; iniciativa busca reforçar a conscientização ambiental e a arborização de espaços públicos

18 outubro 2025 - 14h10Por de Suzano
Max Feffer recebe mais uma edição do programa 'Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore'Max Feffer recebe mais uma edição do programa 'Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore' - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura realizou nesta sexta-feira (17/10) mais uma edição do projeto “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”. Na ocasião, um manacá-da-serra foi plantado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a conscientização ambiental e fortalecer o plantio e a arborização de espaços públicos, que desta vez recebeu a contribuição da família de Guilherme Araújo Pazeli, de quatro meses.

O “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” foi criado por meio da Lei Municipal 5.341/2022 de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Estiveram presentes durante o plantio desta sexta-feira o diretor Viveiro Municipal, Marcelo Silva, a equipe do vereador Márcio Malt e os familiares da criança, a mãe Francine Irailde da Luz Araújo e a avó Luciana Araújo.

O diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, ressaltou que cada edição do programa representa um gesto de amor à natureza e à cidade. “Essa ação tem um significado muito especial para nós, porque une o nascimento de uma nova vida ao início de outra. Cada muda plantada é um símbolo de esperança e de compromisso com um futuro mais verde. Ficamos muito felizes em acompanhar as famílias nesse momento e em ver o Parque Max Feffer se tornando cada vez mais arborizado”, destacou Marcelo.

O secretário André Chiang destacou que a ação reforça a importância de envolver crianças e famílias na preservação ambiental desde os primeiros meses de vida. “Este programa simboliza o compromisso da nossa cidade com a sustentabilidade e com o cuidado das futuras gerações. Cada muda plantada representa não apenas o crescimento de uma árvore, mas também a formação de cidadãos conscientes e conectados com o meio ambiente. Desta vez tivemos a ajuda do pequeno Guilherme e torço para que outros pequenos suzanenses possam deixar a nossa cidade cada vez mais arborizada”, afirmou.

As famílias interessadas em participar do programa devem entrar em contato com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador) em até 90 dias após o nascimento da criança. O plantio da árvore é realizado em espaço público, mediante análise técnica do viveiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943, das 8 às 17 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá celebra a beleza e a tradição com a coroação da Miss Orquídea 2025
Poá

Poá celebra a beleza e a tradição com a coroação da Miss Orquídea 2025

Caminhada do Outubro Rosa reúne milhares de pessoas em Poá e reforça compromisso com saúde feminina
Poá

Caminhada do Outubro Rosa reúne milhares de pessoas em Poá e reforça compromisso com saúde feminina

Saúde alerta para faltas em 54.388 agendamentos realizados entre janeiro e setembro
Suzano

Saúde alerta para faltas em 54.388 agendamentos realizados entre janeiro e setembro

Médico Marcelo Carlos Godofredo destaca importância da data
Dia do Médico

Médico Marcelo Carlos Godofredo destaca importância da data

No Dia dos Professores, Adilson Horse homenageia profissional com quase 30 anos de trajetória
Homenagem

No Dia dos Professores, Adilson Horse homenageia profissional com quase 30 anos de trajetória

Cerimônia marca encerramento oficial do curso de cinema 'Tela Aberta'
Cidades

Cerimônia marca encerramento oficial do curso de cinema 'Tela Aberta'