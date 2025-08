Max Feffer recebe mais uma edição do 'Samba no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) será palco neste domingo (03/08) de mais uma edição do “Samba no Parque”. A atividade promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano ocorrerá das 13h30 às 17 horas e contará com Feira Afro de Artesanato a partir do meio-dia.

A ação é promovida por meio do projeto “Agita Palmares”, que tem como objetivo valorizar e dar maior visibilidade à cultura afrodescendente. Uma das principais iniciativas é a Feira Afro de Artesanato, que reúne uma variedade de produtos, como bijuterias, bonecas de pano, chaveiros e peças de vestuário. Quem passar pelo local poderá comprar e apreciar os trabalhos feitos a mão pelos artesãos de Suzano.

Às 13h30, em homenagem ao antigo grupo de samba suzanense “Canto Forte”, os músicos Michel (cavaquinho), João (violão de sete cordas), Gil (surdo), Celo (percussão) e Lucas (pandeiro) sobem ao palco com um repertório repleto de clássicos do samba. Em seguida é a vez de Bruna Oliveira e Edu Silva entreterem o público com interpretações de grandes nomes do samba raiz, como Alcione e Clara Nunes.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, promover mais uma edição do “Samba no Parque” é fundamental para continuar dando acesso a apresentações de música de qualidade. “Além de garantir o lazer aos domingos, o projeto contempla a cultura afrodescendente, dando visibilidade e apoio. Por isso, convido a todos para prestigiarem mais uma tarde com muita música e alegria”, disse.