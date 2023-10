Max Feffer recebe nova edição do 'Rock no Parque' neste domingo às 13 horas

A Secretaria de Cultura de Suzano irá promover mais uma edição do evento musical “Rock no Parque” neste domingo (08/10). O evento ocorrerá das 13 horas às 17h30 com apresentação de quatro bandas e poderá ser conferido gratuitamente próximo ao playground do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

De acordo com o cronograma, os shows serão iniciados com a banda Milivolts, grupo de Itaquaquecetuba fundado por nomes do cenário underground do new metal, um estilo musical que consiste na mistura de elementos do metal com outros gêneros como o hip-hop.

Também haverá a apresentação da banda Unholy Outlaw, que iniciou sua trajetória 1999 com tributos a diversos grupos musicais, como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest, entre outros. Anos mais tarde, em 2009, foi possível realizar a primeira gravação de uma fita demo contendo apenas músicas autorais. Já o segundo trabalho original, intitulado “Dark Wings", foi lançado em maio de 2015 e, posteriormente, direcionado a todo o território nacional. Por sua vez, o terceiro álbum, denominado “Kingdom of Lost Souls” estreou em 2019, trazendo mais uma vez arranjos e composições únicas.

A programação ainda prevê a exibição da banda Anesthesia Metallica Cover, formada em 2007 por músicos do Alto Tietê. O repertório consiste na reprodução de canções de variados álbuns da banda norte-americana de heavy metal.

Por fim, ocorrerá o show da banda Steel Tormentor, formada em 2014 e batizada com o nome de uma das músicas do grupo de power metal alemão Helloween. Os integrantes se destacam por trazerem um cenário elaborado, além da execução de um set list nostálgico e contagiante.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, o evento busca oportunizar novos talentos e valorizar a cena underground. “Certamente esta atividade tem por objetivo garantir que os apaixonados do rock tenham um dia extremamente divertido e interativo. Fico muito contente em saber que teremos a apresentação de bandas cover referência na região, sem dúvidas é um chamativo a mais para esta edição. Agradeço aos artistas pela participação e aproveito para convidar toda a população suzanense para comparecer e prestigiar este momento”, afirmou.