Max Feffer recebe primeira edição do 'Reggae no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer recebe neste domingo (27/10) a primeira edição do projeto “Reggae no Parque”. A atividade promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano acontecerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, com início previsto às 13 horas e término programado para 17h30.

A edição inaugural contará com três apresentações das bandas “Irmandade Africana”, que é caracterizada por seu som autêntico de roots reggae, entre outras influências, com letras que abordam temas como igualdade racial, justiça social e conscientização africana; “Coletivo Reggae Z/L”, que tem o intuito de propagar a paz e o discernimento entre os ouvintes; e “Nativo Urbanizado”, com músicas autorais e batidas pesadas que propagam valores pacíficos.

De acordo com o secretário José Luiz Spitti, o evento visa fortalecer a diversidade cultural na cidade, proporcionando um espaço de expressão artística e valorização desse estilo musical, além de promover a integração da comunidade. “O reggae é um ritmo que carrega mensagens de paz, amor e resistência. Queremos que esse projeto se consolide no calendário cultural de Suzano, ampliando o acesso à música de qualidade e criando um ambiente de troca e aprendizado”, afirmou o chefe da pasta.