Max Feffer recebe programação especial no Dia das Crianças

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (12/10) o “Parque da Alegria”, uma programação especial em celebração ao Dia das Crianças, que ocorre na mesma data. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Cultura de Suzano, ocorrerá das 11 horas às 17h30 e contará com pintura facial, brinquedos infláveis, oficinas de desenho e de circo, além de apresentações musicais e artísticas.

O dia começa com a oficina de pintura, das 10h30 às 13 horas, em que as crianças poderão explorar a criatividade por meio das cores e dos pincéis. Um pouco mais tarde, às 14h30, será realizada a oficina de circo, que promete muita diversão e aprendizado. As atividades integram o Programa de Formação Artística (Profart) e serão conduzidas pelos arte-educadores do projeto. As vagas serão rotativas, com 20 disponíveis para a oficina de desenho e 25 para a oficina de palhaço. Para participar, basta chegar pouco antes do horário de início e garantir uma vaga.

Simultaneamente às oficinas, o público poderá aproveitar outras atrações como brinquedos infláveis e pintura facial. Além disso, haverá apresentações de dança com artistas suzanenses ao longo do dia, começando às 11 horas com o Studio Márcia Belarmino. Quarenta minutos depois, às 11h40, se apresenta o Balé da Cidade de Suzano com “Tempos Brincantes”.

Já às 13 horas, a dança “Coisa de Criança”, apresentada por Lethicia Soares, agitará o público e, por fim, às 16 horas, a banda “Rockblox” promete animar as crianças com um repertório lúdico e animado até o fim do evento.

“Oferecer às crianças uma tarde de atividades culturais é uma forma de incentivar desde cedo o contato com a arte e com a história de Suzano. Espero que todas as famílias possam participar de mais um dia de muita alegria e emoção”, disse o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.