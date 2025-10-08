Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 08 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Max Feffer recebe programação especial no Dia das Crianças

Promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, a atividade será realizada das 10h30 às 17h30 e oferecerá pintura facial e brinquedos infláveis, entre outras atrações

08 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Max Feffer recebe programação especial no Dia das CriançasMax Feffer recebe programação especial no Dia das Crianças - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (12/10) o “Parque da Alegria”, uma programação especial em celebração ao Dia das Crianças, que ocorre na mesma data. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Cultura de Suzano, ocorrerá das 11 horas às 17h30 e contará com pintura facial, brinquedos infláveis, oficinas de desenho e de circo, além de apresentações musicais e artísticas.

O dia começa com a oficina de pintura, das 10h30 às 13 horas, em que as crianças poderão explorar a criatividade por meio das cores e dos pincéis. Um pouco mais tarde, às 14h30, será realizada a oficina de circo, que promete muita diversão e aprendizado. As atividades integram o Programa de Formação Artística (Profart) e serão conduzidas pelos arte-educadores do projeto. As vagas serão rotativas, com 20 disponíveis para a oficina de desenho e 25 para a oficina de palhaço. Para participar, basta chegar pouco antes do horário de início e garantir uma vaga.

Simultaneamente às oficinas, o público poderá aproveitar outras atrações como brinquedos infláveis e pintura facial. Além disso, haverá apresentações de dança com artistas suzanenses ao longo do dia, começando às 11 horas com o Studio Márcia Belarmino. Quarenta minutos depois, às 11h40, se apresenta o Balé da Cidade de Suzano com “Tempos Brincantes”.

Já às 13 horas, a dança “Coisa de Criança”, apresentada por Lethicia Soares, agitará o público e, por fim, às 16 horas, a banda “Rockblox” promete animar as crianças com um repertório lúdico e animado até o fim do evento.

“Oferecer às crianças uma tarde de atividades culturais é uma forma de incentivar desde cedo o contato com a arte e com a história de Suzano. Espero que todas as famílias possam participar de mais um dia de muita alegria e emoção”, disse o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Defesa Civil de Suzano inicia nova capacitação de atiradores pelo Nupdec
Cidades

Defesa Civil de Suzano inicia nova capacitação de atiradores pelo Nupdec

Dia da Acessibilidade Digital entra para o calendário de eventos do município
Cidades

Dia da Acessibilidade Digital entra para o calendário de eventos do município

Carreta Rosa da Mamografia inicia atendimentos no Largo da Feira
Cidades

Carreta Rosa da Mamografia inicia atendimentos no Largo da Feira

Fundo Social de Suzano recebe doação de uma tonelada de alimentos e 500 brinquedos
Cidades

Fundo Social de Suzano recebe doação de uma tonelada de alimentos e 500 brinquedos

Câmara de Suzano tem audiência de prestação de contas sobre Planejamento Urbano
Cidades

Câmara de Suzano tem audiência de prestação de contas sobre Planejamento Urbano

Casarão da Memória realiza '1&ordm; Festival da Pitanga de Suzano' neste sábado
Cultura

Casarão da Memória realiza '1º Festival da Pitanga de Suzano' neste sábado