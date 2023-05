Max Feffer receberá 2ª Festa do Divino Espírito Santo

Entre os dias 2 e 4 de junho deste ano, o Parque Max Feffer receberá a 2ª Festa do Divino Espírito Santo. Na sexta-feira, a festa se inicia às 19 horas e se estende até às 23 horas. No sábado a festividade vai das 11 às 23 horas e, no domingo, das 9 horas às 22h30.

No domingo será realizada uma Missa Campal às 10 horas, com celebração do Padre Domingos Alonso Joaquim. O evento está sendo organizado pelas Paróquias Santa Helena e Sagrado Coração de Jesus, pela Equipe de Nossa Senhora e Comunidades Paroquiais.

Antes do início da Missa Campal no domingo, o Tiro de Guerra estará presente na Festa do Divino para hastear o Pavilhão Nacional e entoar o hino.

Além de barracas com comidas e bebidas, serão comercializados artesanatos. No domingo, às 20 horas, será sorteado uma moto e uma TV 50 polegadas por meio de uma rifa. Shows com artistas locais também é uma atração da festa.