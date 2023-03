Max Feffer receberá 30 atrações culturais no final de semana

Com artistas locais e de renome nacional, como Jota Quest, Diogo Nogueira e Matheus e Kauan, se apresentando nos dois palcos montados para shows e no Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, a entrada no espaço de shows é condicionada pela apresentação de ingressos.

As atrações têm início ao meio-dia de sexta-feira, no Palco 2, com grupo de DJs suzanenses esquentando o clima com vários sucessos. Eles seguem até às 17 horas, quando a dupla sertaneja Marcos e Bueno assume o palco.

Os artistas preparam o público para a grande atração do primeiro dia de shows, a banda Jota Quest, que subirá ao Palco 1 com sua característica energia para sacramentar a abertura com muita música, a partir das 20 horas.

No sábado, as atrações começam às 11 horas com os DJs retornando para aquecer o ritmo no parque suzanense. Na sequência, é a vez de Jhoni Lua, cantor que se apresenta às 13 horas. Depois, Leon Júnior sobe ao palco às 14 horas, sendo procedido por Nathan Ginach, às 15 horas, e Raffa Augusto, às 16h15.

O encerramento do dia fica a cargo do cantor Diogo Nogueira, que trará o samba e o pagode carioca a partir das 21 horas.

Já no domingo, data do aniversário de Suzano, o dia também será carregado de atrações. A banda de rock Retrosfera se apresenta ao meio-dia, sendo seguidos pelos sertanejos Chiquinho e Teresa, Espora Country e Simão e Felipe, às 14, 15 e 16 horas, respectivamente. Como principais atrações do dia, a dupla Matheus e Kauan se apresenta no Palco 1 a partir das 19 horas, ao passo que a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP faz sua exibição na Arena Suzano às 15 horas, com a regência do renomado maestro João Carlos Martins.

O secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, relatou que os artistas locais estão prontos para abrilhantar ainda mais o aniversário da cidade. “Convocamos artistas para incrementar ainda mais a festa com seu talento, pois essa é também uma forma de incentivar a produção de quem vive da paixão pela arte. Convidamos a todos não só para prestigiar os artistas de grande projeção, mas também àqueles que são nomes regionais de muita qualidade”, comentou.

Ashiuchi: ‘Uma das vertentes da celebração dos 74 anos de é a valorização do orgulho e das qualidades de Suzano’

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que uma das vertentes da celebração dos 74 anos de emancipação política é justamente a valorização do orgulho e das qualidades de Suzano. “Nestes próximos dias teremos nomes consagrados e talentosos que se apresentarão para nossa população e, assim como eles, os talentos locais também estão oferecendo trabalhos de muita qualidade e emoção que também merecem prestígio”, pontuou. “Esta é uma festa completa que envolverá muito da nossa cultura ao longo deste mês. Além das apresentações com danças e música neste início de abril, teremos também um circuito secundário com diversas atrações, incluindo a ExpoFlores, voltada para uma das temáticas mais características do nosso município; o Suzano Faz, com foco no meio empresarial; e o EducaShow, que contará com instrumentos tecnológicos para diversão dos alunos da rede municipal”, completou o chefe do Executivo suzanense. Pavilhão Zumbi Além dos palcos específicos para a ExpoSuzano, o evento de aniversário também contará com apresentações culturais diversas no Pavilhão Zumbi dos Palmares no final de semana. No sábado, a programação no pavilhão começa com uma aula aberta de zumba com a instrutora Tatiana Carvalho, às 8h30. Na parte da tarde, Duda Caetano, às 13 horas; Aleister Borges, às 14 horas; Bianca Cirillo, às 15h15; Renato Porchelli e Banda, às 16h30; Banda 3D5, às 17h30; e a Banda Wrox, às 18h30, completam a agenda. As atrações seguem no domingo com um segundo aulão de zumba às 8h30, que será seguido por uma exibição da orquestra SuzanBrass, às 9h30. Mais tarde, a partir das 12h30, tem início as apresentações musicais de 45 minutos com os artistas do Lissin (12h45), do grupo Bom Ambiente (14 horas), do Forró da Lili (15h15), do grupo Sonzera (16h30), do Drive Tuka (17h30) e do Groove do Tim (18h30). Nos dois dias, das 11 horas às 12h30, o pavilhão também receberá apresentações de dez escolas de dança locais, reunindo 133 artistas no sábado e 147 no domingo. As exibições ficam a cargo das seguintes instituições: Estúdio Mnawara da Cia. Zogaib, Espaço Artístico Luana Pinheiro, Balleto Studio de Dança, Escola Arte Dança Suzano, Le Petit Studio de Dança, Grupo Dança & Charme, Studio Márcia Belarmino e Studio Shake-se, além do grupo formado por 20 alunos da oficinas do Programa de Formação Artística (Profart) da Secretaria Municipal de Cultura. Outro atrativo são os espetáculos circenses com os artistas dos grupos Art Nossa, Companhia Mina do Riso e Combuca da Judite, das 9 horas às 11h30, do meio-dia às 14 horas, e das 14h20 às 16h20, respectivamente, que também acontecem no sábado e no domingo. Ingressos Para ter acesso à área de shows, os munícipes devem realizar a troca de um quilo de alimento não perecível por seus tíquetes no Paço Municipal (rua Baruel, 501 - centro); no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul); no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 - Vila Júlia); e no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 - Jardim Casa Branca), das 8 às 17 horas.

