Max Feffer tem programação de aniversário e serviços essenciais seguem nos feriados

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais do município em funcionamento tanto no feriado de quinta-feira (02/04), data em que a cidade celebra o 77º aniversário de emancipação político-administrativa com atrações no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), quanto na Sexta-Feira Santa (03/04), que se integra ao feriado de Páscoa.

Nestes dias, os atendimentos de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito e cemitérios municipais seguirão operando normalmente durante o período. O atendimento administrativo será retomado totalmente na segunda-feira da semana que vem (06/04).

A programação de quinta-feira no Parque Municipal será organizada pela Secretaria Municipal de Cultura no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, que receberá, entre 10 e 17 horas, apresentações de dança e música, exposições temáticas, atividades formativas, atrações recreativas e praça de alimentação, voltadas a públicos de todas as idades e com foco na valorização da produção local e entretenimento para a população.

Ao longo de todo o dia, ocorre a exposição “Imigrantes de Suzano”, que reunirá registros sobre a formação da cidade e a contribuição de diferentes povos para o desenvolvimento do município. O suporte às famílias e a diversão para as crianças será reforçado entre 11 e 16 horas, com brinquedos infláveis e praça de alimentação. De 10 às 16 horas, haverá aula aberta do Programa de Formação Artística (Profart) com o tema “Suzano Cores e Inspirações”, que traz atividades de pintura em tela ao ar livre inspiradas em paisagens da cidade.

Entre 10 horas e meio-dia, ocorrem apresentações de dança sob condução dos alunos do Profart e dos grupos House Of Alamanda, Corpo ao Cubo, Fundação Kolping, The Move Crew, Escola Arte Dança Suzano, Le Petit Studio de Dança e Escola Livres Para Dançar. Na parte da tarde, acontecem apresentações musicais com o Grupo Canto Forte (13 horas); Lucas Morato, filho do cantor Péricles (14h30); e Retrosfera (16 horas).

Mais serviços

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas por dia na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguirá disponível e pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais também permanecerão em operação para garantir o atendimento à população. A GCM manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelo telefone 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelos números (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 - Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 - Parque Alvorada) estarão abertos ao público das 8 horas às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. Já as demandas relacionadas ao trânsito e à mobilidade urbana poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Lazer

Para quem deseja aproveitar o feriado com lazer e contato com a natureza, estará aberto o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do Parque Max Feffer, entre 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, além de animais, orquidário e o PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação com 1,7 milhão de metros quadrados.

Na área gastronômica, os munícipes terão à disposição o Mercado Municipal, situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, que estará aberto entre quinta-feira e domingo, das 8 às 16 horas.