Max Feffer terá mais uma edição do 'Samba no Parque' neste domingo

A Secretaria de Cultura de Suzano realizará neste domingo (06/07), no Pavilhão Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), irá promover mais uma edição do “Samba no Parque”. O evento contará com a apresentação do grupo “Os Batuqueiros de Suzano”.

A atividade é desenvolvida por meio do projeto “Agita Palmares”, que visa dar mais visibilidade à cultura afrodescendente, e terá início ao meio-dia. Os que passarem pelo local, também terão a oportunidade de ver e comprar trabalhos feitos a mão por artesãos da feira afro. Estarão disponíveis peças como bonecas, brincos, chaveiros e peças de vestuário.

Às 13 horas a atração sobe ao palco. O grupo, composto por Leandro Alberto, Renato da Conceição, Álvaro Alves, Arlindo do Espírito, Marcos Aurélio e Eduardo Pereira, fará um show repleto de ritmo, carisma e tradição. Reproduzindo clássicos do gênero que prometem envolver o público em uma tarde de agitação.

“Mensalmente, o ‘Samba no Parque’ está sendo promovido a todos. O nosso objetivo é garantir a visibilidade da cultura afro por todo o município. Graças ao projeto ‘Agita Palmares’, estamos alcançando essa meta”, destacou o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti.