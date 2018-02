Festa Max Feffer vai receber 2ª edição do Festival de Meio Ambiente Evento será realizado no local em conjunto com as celebrações dos 110 anos do início da imigração japonesa

Por de Suzano 13 FEV 2018 - 19h03

PRIMEIRA EDIÇÃO Aconteceu em junho do ano passado e contou com 24 expositores Foto: Irineu Júnior/Secop Suzano A Prefeitura de Suzano inicia os trabalhos de preparação para a segunda edição do Festival do Meio Ambiente, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pela Diretoria de Agricultura (subordinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego). O evento será realizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador) e abrigará diversos expositores que apresentarão estudos e soluções para questões ambientais. Em 2018, o festival ocorrerá em dois dias, 16 e 17 de junho (sábado e domingo), em conjunto com as comemorações dos 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil, promovidas pela Prefeitura de Suzano em parceria com a comunidade. PROJETOS AMBIENTAIS E EXPOSIÇÕES O objetivo é atrair ao evento a população para conhecer, além dos projetos ambientais, exposições que abrangerão projetos de agricultura familiar e cultivo orgânico, entre outros temas. PRIMEIRA EDIÇÃO A primeira edição, realizada em junho de 2017, contou com a participação de 24 expositores que abordaram assuntos como a preservação dos recursos naturais, a sustentabilidade e a posse responsável de animais. 8 mil visitantes Com mais de 8 mil visitantes em um dia de exposição, a mostra também contou com a apresentação de trabalhos de estudantes de faculdades e escolas públicas e privadas de Suzano. EXPECTATIVA SOBRE O NÚMERO DE EXPOSITORES A expectativa dos organizadores é de que mais de 30 expositores sejam confirmados. SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE Para o chefe da pasta de Meio Ambiente, Carlos Watanabe, o festival se encaminha para incorporar-se ao calendário de eventos tradicionais da cidade. "Tivemos uma resposta muito positiva na primeira edição que realizamos e neste ano estamos com expectativas de ampliar nossa exposição e conseguir uma participação ainda maior da nossa comunidade", explicou o secretário de Meio Ambiente..

