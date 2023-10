Mecânicos orientam motoristas sobre cuidados com os carros

Mecânicos de Suzano orientam motoristas sobre os cuidados com os carros.

Entre as dicas dos profissionais estão revisão em pneus, limpadores de para-brisa, freios, suspensão, iluminação dos faróis e das placas, entre outras.

O mecânico Vinicius Germano explica que é necessário fazer uma revisão comum antes de longas viagens. “É preciso levantar o carro, verificar freios, suspensão, estado dos pneus, farol alto e baixo, luz de placa, sinalizações do carro, limpador de para-brisa. É bom verificar o nível de fluido da direção hidráulica, óleo de câmbio, óleo de motor e a água do radiador”.

Além disso, o mecânico diz que não é aconselhável fazer uma revisão com pouco tempo antes da viagem. “Levar de manhã e viajar de tarde não é aconselhável, porque o mercado de peças entrega para o mecânico algumas peças que tem defeito de fábrica e esse problema pode ser evidenciado no meio da viagem. Antes de fazer uma viagem, é bom fazer uma revisão quatro dias antes e estudar o comportamento do carro ainda na cidade, para ver se não vai ter nenhum problema. Depois disso pega a estrada”.

Tratando os pneus, Germano explicou, ainda, que nem sempre uma “batida de olho” evidencia o problema nos pneus. “Tem uma marcação no pneu que chama TWI e ela indica o desgaste no pneu. Se você bater o olho, você pode achar que ele está bom, mas se um guarda te parar, ele vai olhar esse TWI e isso pode gerar uma multa, porque o TWI pode indicar que o carro não está bom para andar em rodovia”.

Cláudio Penna Canin, que trabalha na Garden Ar Condicionado, explica que é sempre necessário fazer manutenções preventivas. “É sempre bom cuidar do carro, fazer as manutenções preventivas e não deixar para fazer a corretiva, que é sempre mais dolorida”.