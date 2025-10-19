Média salarial no Alto Tietê é de R$ 2,4 mil, aponta Censo do IBGE

A média salarial do Alto Tietê é de R$ 2.484,45, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números foram divulgados na quinta-feira (9).

De acordo com o levantamento, Arujá tem a maior média de salário, com R$ 3.437,98, seguido por Mogi, com R$ 3.245,15. São as únicas cidades com uma média salarial acima dos R$ 3 mil.

Guararema fica na 3ª posição, com uma média de R$ 2.570,66. Suzano aparece atrás, com R$ 2.557,76 de média. Poá fecha o top-5 de maiores médias com R$ 2.497,82

Santa Isabel aparece atrás, com uma média de R$ 2.276,55. Depois, está Ferraz, com R$ 2.124,43. Salesópolis tem a média pouco abaixo, sendo: R$ 2.102,79.

Itaquaquecetuba fica na 9ª posição, com uma média de R$ 2.027,38. Biritiba Mirim fecha a lista com a menor média salarial do Alto Tietê: R$ 2.004,06.

Homens recebem 25,6% a mais que as mulheres

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, os homens recebem um salário 25,6% maior que o das mulheres. Em todas as cidades o sexo masculino tem um vencimento mensal maior que o sexo feminino. O salário do homem na região tem uma média de R$ 2.723,74, próximo aos R$ 3 mil. O das mulheres, no entanto, fica mais próximo dos R$ 2 mil, sendo R$ 2.167,94. A diferença é de R$ 555,80.

Em nenhuma das cidades da região os vencimentos médios de uma mulher chegam a R$ 3 mil. O maior valor é em Arujá, com R$ 2.823,35. Na mesma cidade, a média salarial do homem é de R$ 3.922,14.

