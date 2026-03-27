sexta 27 de março de 2026

Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
Luto

Médica Thereza Aihara e seu filho morrem em Suzano

27 março 2026 - 13h03Por de Suzano
Médica Thereza Aihara e seu filho morrem em Suzano - (Foto: Arquivo pessoal)

A médica Thereza Oguime Aihara morreu aos 96 anos nesta quinta-feira. Ela foi a primeira médica ginecologista a atuar em Suzano. 

No dia anterior, seu filho, o dentista Edson Hirochi Aihara, de 63 anos, já havia falecido, após sofrer um infarto do miocárdio. Os falecimentos ocorreram com poucas horas de diferença.

O corpo de Thereza está sendo velado nesta sexta-feira (27) desde às 9h30 no Velório Municipal de Suzano. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério São Sebastião. 

Thereza era de família tradicional em Suzano e muito querida na colônia japonesa. Participou do Rotary Clube de Suzano, onde ajudava nos projetos sociais.

Leia Também

De enfermeira a paciente, profissional celebra superação em jornada contra o câncer
Cidades

De enfermeira a paciente, profissional celebra superação em jornada contra o câncer

Procon de Ferraz descarta mais de 136 kg de produtos irregulares durante fiscalização em mercado
Ferraz

Procon de Ferraz descarta mais de 136 kg de produtos irregulares durante fiscalização em mercado

Com mais de 5,8 mil casos, Saúde SP inicia campanha de vacinação contra a gripe neste sábado
Saúde

Com mais de 5,8 mil casos, Saúde SP inicia campanha de vacinação contra a gripe neste sábado

Pedro Ishi: 'Taxa de lixo é lei federal e manifestações teriam de ser em Brasília'
Cidades

Pedro Ishi: 'Taxa de lixo é lei federal e manifestações teriam de ser em Brasília'

Postos terão ação especial de prevenção em saúde bucal durante 'Dia D' de vacinação
Saúde

Postos terão ação especial de prevenção em saúde bucal durante 'Dia D' de vacinação

Prefeitura fortalece rede de proteção e oferece acolhimento e auxílio-moradia para mulheres
Cidades

Prefeitura fortalece rede de proteção e oferece acolhimento e auxílio-moradia para mulheres