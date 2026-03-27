Médica Thereza Aihara e seu filho morrem em Suzano

A médica Thereza Oguime Aihara morreu aos 96 anos nesta quinta-feira. Ela foi a primeira médica ginecologista a atuar em Suzano.
No dia anterior, seu filho, o dentista Edson Hirochi Aihara, de 63 anos, já havia falecido, após sofrer um infarto do miocárdio. Os falecimentos ocorreram com poucas horas de diferença.
O corpo de Thereza está sendo velado nesta sexta-feira (27) desde às 9h30 no Velório Municipal de Suzano. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério São Sebastião.
Thereza era de família tradicional em Suzano e muito querida na colônia japonesa. Participou do Rotary Clube de Suzano, onde ajudava nos projetos sociais.