Médico Carlos Foganholi recebe Medalha Antônio Marques Figueira da Câmara de Suzano

O médico Carlos Foganholi recebeu na noite de ontem (12) a Medalha Antônio Marques Figueira da Câmara de Suzano. A sessão solene foi comandada pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), e contou com as presenças dos vereadores Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; e Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol.

“A Medalha Antônio Marques Figueira é a Medalha Oficial do Poder Legislativo, conferida às pessoas que se tornaram merecedoras pelos relevantes serviços prestados ao município. E o doutor Foganholi é alguém que sempre está disposto a somar. Em nome dos suzanenses, especialmente aqueles que são atendidos pela rede pública, expresso, em nome da Câmara, nossa gratidão pela contribuição do doutor Foganholi para a saúde da nossa cidade”, disse Takayama.

Autor da homenagem, Maizena contou que ficou muito entusiasmado depois de conhecer o trabalho do Instituto Foganholi, comandado pelo médico. “Ele jamais iria passar despercebido por tudo o que faz”, disse.

O vereador de Ferraz de Vasconcelos, Anderson dos Santos, o Anderson do Depósito, contou que conheceu Foganholi depois de chegar muito doente ao hospital e passar por uma cirurgia com o médico. “Sei do trabalho grande que ele faz em toda a região”, afirmou.

O vereador de Arujá Paulo Henrique Maiolino, o Paulinho, elogiou a atuação de Foganholi. “Você faz o seu melhor como médico e também desempenha um papel fundamental com o Instituto Foganholi, de ajudar pessoas.”

O secretário de Governo, Alex Santos, representou o prefeito Pedro Ishi (PL) no evento e parabenizou o homenageado pelo serviço prestado. “O seu trabalho faz a diferença”, disse.

O homenageado disse estar emocionado e agradecido. “É um momento único”, disse ele, que também fez um apelo aos políticos presentes. “Cuidem do nosso povo. É o que a gente tem de melhor, a nossa grande riqueza.”

Também compôs a mesa de autoridades do evento o major da Polícia Militar Marcelo Alves da Silva, subcomandante do 32º Batalhão de Polícia Militar de Suzano.

O homenageado

Foganholi é casado e tem três filhos. Formado em Medicina, tem MBA em Gestão de Organizações e Negócios de Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e cursa pós-graduação em Gestão Hospitalar.

Médico emergencista, tem experiência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), coordenação médica e direção técnica de urgência e emergência na rede básica de saúde. Desde 2024, é médico plantonista da UTI do Hospital e Maternidade Suzano. Preside o Instituto Foganholi, que promove, por meio de uma rede de voluntariado, a inclusão social a partir do acesso à saúde.