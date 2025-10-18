Médico Marcelo Carlos Godofredo destaca importância da data

O Dia do Médico, comemorado neste sábado (18), destaca a importância desses profissionais que atuam na linha de frente do cuidado com a população. Responsáveis por promover a saúde e salvar vidas, os médicos enfrentam uma rotina marcada por desafios e dedicação.

O médico e sócio da Clínica Saint Nicholas, Marcelo Carlos Godofredo, de 56 anos, destaca importância da data. “Celebrar o Dia do Médico é como celebrar o direito à vida. Para que todos possamos viver mais, melhor e com dignidade”, comentou.

Godofredo, que é ginecologista e obstetra, conta que atua como médico há mais de 30 anos. “A escolha da medicina se deu por ser uma profissão que cuida da visa em sua essência”, explicou.

Para ele, um dos momentos mais importantes da carreira foi a abertura da Clínica Saint Nicholas, que tem como missão prestar um atendimento médico-hospitalar humanizado e eficiente, respeitando a ética e o paciente em seu contexto social.

Ele salienta duas grandes vertentes da profissão. “Para mim, a importância da profissão é cuidar das pessoas com dignidade e humanidade”, finalizou.

Localizada em Suzano, a Clínica Saint Nicholas foi inaugurada em 1999. Atualmente atende em 22 especialidades, sendo elas cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular e angiologia, clínico geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, neurologia, nutrição, odontologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, proctologia, psicologia, psiquiatria, reumatologia, RPG e urologia.

O hospital preza pela qualidade dos serviços, com aperfeiçoamento contínuo e investimento tecnológico, além do comprometimento com o meio ambiente e a comunidade.